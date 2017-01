Analytici si stoja za štúdiou o úbytku lesov na Slovensku

Ilustračná snímka Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. januára (TASR) - Analytici z Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) si stoja za svojou štúdiou, ktorá hovorí o úbytku lesov na Slovensku. Lesníci jej závery odmietli. IEP víta, že sa o problematike začalo diskutovať. Poukazuje, že aj kontroverzná debata je potrebná. Rovnako, že štúdia IEP nie je zavádzajúca a cituje dostupné štatistiky.argumentuje IEP. Pripomenul, že na výčitku lesníkov a nedostatok použitej metodiky satelitných záberov sami upozorňovali.konštatuje IEP. Tvrdí, že tiež nemožno mladý, vysadený les do päť metrov výšky stromov stotožňovať so 40-ročným lesom, ako to robí štatistika Národného lesníckeho centra.Podľa analytikov, ktorí vyhodnocovali satelitné zábery, zmizlo v rokoch 2001 až 2014 šesť percent lesného porastu. Národné štatistiky pritom ukazujú opak. Národné lesnícke centrum (NLC) aj lesnícka komora odmietajú, že výmera lesov na Slovensku sa v posledných rokoch znížila. NLC tvrdí, že za posledných desať rokov sa výmera lesov zvýšila o 0,46 percenta.