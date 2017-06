ANALYTICI: Slovenskú ekonomiku bude ťahať spotreba domácností

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. júna (TASR) - Slovenská ekonomika by mala v nasledujúcich mesiacoch rásť stabilným tempom. Rast hrubého domáceho produktu by sa mal pohybovať okolo 3,1 % až 3,4 %. Očakávajú to analytici, podľa ktorých sa pod to podpíše najmä rast spotreby domácností. Tie si môžu dovoliť míňať viac najmä vďaka poklesu nezamestnanosti.Analytici Slovenskej sporiteľne očakávajú rast HDP na úrovni 3,1 %.očakáva analytička Katarína Muchová.Očakávania analytikov UniCredit Bank sú ešte pozitívnejšie. Rast odhadujú na úrovni 3,4 %. Okrem vyššej spotreby by sa pod dobrú ekonomickú kondíciu krajiny mali podpísať aj investície. "Tie by mohli byť podporené reštartom verejných investícií, ale aj súkromnými investíciami na čele s výstavbou závodu Jaguar Land Rover. Oživenie očakávame aj v ďalších sektoroch ekonomiky," priblížil analytik banky Ľubomír Koršňák s tým, že dariť by sa podľa neho mohlo aj sektoru nehnuteľností.Analytici však vidia v ekonomike aj riziká. "Riziká rastu sú iba mierne a pomerne vyrovnané. Isté negatívne riziko vyplýva z rokovaní o brexite a ich možného vplyvu na euro a ekonomický sentiment," hodnotí Muchová. Podľa Koršňáka sa však geopolitické riziká v Európe zatiaľ nenaplnili a tak nič nebráni pokračujúcemu oživeniu rastu európskych ekonomík.myslí si Koršňák. Domácim rizikom ostáva podľa neho posunutie realizácie veľkých investičných projektov.Slovenská ekonomika zaznamenala v 1. kvartáli tohto roka rast na úrovni 3,1 %. Medzikvartálne sa mierne zrýchlil, medziročne však spomalilskonštatovali analytici Národnej banky Slovenska (NBS).Pod rast HDP v prvých mesiacoch tohto roka sa podpísali investície.doplnili analytici NBS. Podniky investovali aj vďaka nízkym úrokovým sadzbám na trhu. "Trh práce vytvoril podmienky na pokračujúci rast spotreby domácností," vysvetlili analytici národnej banky.