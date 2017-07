ANALYTICI: Spor o elektráreň Gabčíkovo sa nekončí, viac sa zamotáva

Na snímke zľava predseda vlády SR Robert Fico a minister hospodárstva SR Peter Žiga Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 9. júla (TASR) - Spor ohľadom Vodnej elektrárne Gabčíkovo (VEG) sa nekončí, viac sa zamotáva. Uviedol to pre TASR Jozef Badida, analytik portálu energieprevas.sk, v reakcii na štvrtkové (6.7.) vyjadrenie predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) v Gabčíkove.Premiér tento týždeň v priestoroch VEG oznámil, že zmluva o prevádzke VEG je od začiatku neplatná a Slovenské elektrárne, a. s., (SE) nemajú nárok na žiadne finančné odškodnenie. "povedal vo štvrtok Fico.poznamenal Badida.Spor sa podľa neho však nekončí, iba sa viac zamotáva. "upozornil Badida.myslí si analytik portálu energieprevas.sk.Podľa Lenky Ferenčákovej, šéfredaktorky portálu energia.sk, v súvislosti s VEG už dlhé roky pokračujú procesy na slovenských súdoch, preto bude zaujímavé sledovať ich rozuzlenie, respektíve výsledok štátom avizovaného vymáhania peňazí vo výške asi 480 miliónov eur. "doplnila.Pripomenula, že "podčiarkla Ferenčáková. Štát by podľa nej preto mal spolu s ďalšími akcionármi v elektrárňach (EPH a Enel) nájsť kompromisné riešenie.Slovenskému rezortu hospodárstva už bola vo veci VEG doručená žaloba spoločnosti SE podaná v júni 2015 na viedenskom arbitrážnom súde, potvrdila to pre TASR 27. júla 2015 hovorkyňa MH SR Miriam Žiaková.Podanie žaloby vo veci Gabčíkova potvrdila aj Janka Burdová, vtedajšia hovorkyňa žalobcu, spoločnosti Slovenské elektrárne.uviedla pred dvoma rokmi Burdová.Odškodné vo výške 588,2 milióna eur, ktoré si SE nárokovali, vyjadrovalo podľa Burdovej hodnotu za technológiu a aktíva Gabčíkova, ktorú odovzdali štátnemu podniku Vodohospodárska výstavba, ako aj tržby po odpočítaní nákladov za 22 rokov prevádzky. "Spoločnosť využije na ochranu svojich práv všetky právne prostriedky na domácich aj medzinárodných súdoch," podčiarkla hovorkyňa SE.Ministerstvo financií SR v Informácii o tzv. podmienených záväzkoch subjektov verejnej správy k Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 v roku 2015 informovalo, že SE podali v júni 2015 žalobu proti FNM SR a proti Slovenskej republike, zastúpenej MH SR, pred Medzinárodné rozhodcovské centrum vo Viedni na základe Zmluvy o odškodnení.dodal v roku 2015 rezort financií SR.