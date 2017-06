ANALYTICI: Spotreba domácností zostáva silná, rástli tržby maloobchodu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. júna (TASR) - Spotreba domácností zostáva silná, tržby v maloobchode rástli aj v apríli 2017. Uviedol to v komentári k aprílovým maloobchodným tržbám Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.spresnil.Podľa Koršňáka sa to prejavilo najmä u internetových predajcov, kde sa tržby v porovnaní s marcom 2017 výraznejšie znížili a dynamika medziročného rastu v tomto segmente sa spomalila z 33,8 % na 17,9 %. Aj napriek tomu internetoví obchodníci stále vykazujú nadpriemerný rast tržieb a potvrdzujú trend 'prelievania tržieb' z kamenných predajní do online obchodov.podotkol.Relatívne dynamický rast tržieb si posledné mesiace podľa Koršňáka držia aj slovenské reštaurácie, v apríli sa ich tržby medziročne zvýšili o 7,9 %. Prevažne rastúci trend, avšak s relatívne vysokou volatilitou, vykazujú aj slovenskí hotelieri. V apríli sa tu dynamika medziročného rastu tržieb spomalila z marcových 8,5 % na 2,3 %.Spotrebiteľská nálada podľa neho zostáva nad dlhodobým priemerom, v máji sa dokonca vyšplhala na viac ako 9,5-ročné maximum – naposledy bola vyššia v septembri 2007. Slovenská ekonomika pokračuje v relatívne dynamickom raste, čo sa pozitívne prejavuje aj na trhu práce (rastúca zamestnanosť aj mzdy).dodal Koršňák.Podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej aj naďalej rast maloobchodných tržieb lepšie odráža priaznivý vývoj situácie na trhu práce a spotrebiteľskú dôveru. Vývoj zamestnanosti, pokles miery nezamestnanosti, ako aj rast reálnych miezd pomáhajú zvyšovať disponibilný príjem domácností.doplnila.podčiarkla Muchová.Štatistický úrad (ŠÚ) SR dnes informoval, že tržby za vlastné výkony a tovar v apríli 2017 medzimesačne vzrástli v maloobchode o 0,3 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,2 %. Klesli v ubytovaní o 3,7 %, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 2,5 % a vo veľkoobchode o 1,9 %. Tržby v maloobchode sa v apríli 2017 medziročne zvýšili o 6,5 %.