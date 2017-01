Analytici v prejave Trumpa hľadali správy o jeho hospodárskej politike

Donald Trump. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 21. januára (TASR) - Po prevzatí moci Donaldom Trumpom v Spojených štátoch v piatok (20. 1.) Dow Jones Industrial Average (DJIA), hlavný index americkej akciovej burzy v New Yorku, vzrástol o 0,48 % na 19.827,25 bodu.Analytici konštatovali, že po piatich dňoch nevýrazných obchodov na burze došlo k oživeniu rastového trendu DJIA napriek tomu, že Trump v nástupnom prejave neuviedol podrobnosti o svojej hospodárskej politike.V porovnaní s piatkom (13. 1.) však index Dow Jones ukončil tento týždeň poklesom o 0,3 %.Za posledných päť pracovných dní mierne vzrástli aj indexy S&P 500 a Nasdaq 100.Prezident Trump v prejave hovoril o novom politickom kurze svojej vlády, ktorého podstatou bude uprednostňovanie záujmov USA. Táto téma bola hlavnou v jeho vystúpeniach počas volebnej kampane.Investori aj na internetovej stránke Bieleho domu však zbytočne hľadali podrobnosti o prezidentovej novej daňovej a fiškálnej politike.V piatok sa na burze v New Yorku prekvapujúco darilo akciám spoločnosti Procter & Gamble. Vzrástli o 3,2 %. Akcie IBM posilnili o vyše 2 %, hoci koncernu vo štvrtom štvrťroku klesali výnosy. Jeho výsledky však boli lepšie, než očakávali experti.Medzi firmami, ktorým sa na sklonku týždňa nedarilo, bol koncern General Electric. Oslabili o vyše 2 % preto, lebo jeho výsledky v minulom štvrťroku zaostali za očakávaniami. Klesli aj akcie spoločnosti American Express. Farmaceutická firma Bristol-Myers Squibb zaznamenala až vyše 11-% stratu hodnoty svojich podielov, keď oznámila, že sa vzdáva úsilia o dosiahnutie zrýchleného schválenia svojho kombinovaného preparátu Opdivo proti rakovine pľúc. Jej neúspech posilnil pozíciu spoločnosti Merck & Co, ktorej akcie vzrástli o 3,65 %.