ANALYTICI: Víťazstvo Macrona je pre trhy dobrá správa,bol ich kandidát

Centrista Emmanuel Macron ukazuje zdvihnutý palec svojim stúpencom vo svojej volebnej centrále v Paríži 23. apríla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. apríla (TASR) - Finančné trhy si po víťazstve Emmanuela Macrona v prvom kole prezidentských volieb vo Francúzsku vydýchli. Prejavilo sa to rastom akcií, posilnilo euro a klesli aj výnosy francúzskych štátnych dlhopisov. Ak by sa v druhom kole podarilo zvíťaziť Marine Le Penovej, podľa analytikov by to predstavovalo pre tamojšiu ekonomiku viaceré riziká, čo by malo vplyv aj na európsku ekonomiku. Predpokladajú však potvrdenie víťazstva Macrona.konštatuje analytička Next Finance Markéta Šichtařová.Rovnaký názor má aj analytik Trim Broker Ronald Ižip.priblížil Ižip.Ak by však v druhom kole volieb vyhrala Le Penová, situácia na trhoch sa môže otočiť.vysvetľuje analytička Slovenskej sporiteľne Mária Valachyová s tým, že nateraz nemá Le Penovej Národný front v parlamente spojenca ani dostatočnú podporu na uskutočnenie vymenovaných drastických krokov.Podľa analytikov by sa tak sily antieurópskych strán zatiaľ výrazne v Európe posilniť nemali.doplnila Valachyová.Hoci sa Macron chce zamerať na podporu hospodárstva, okresanie počtu pracovných miest vo verejnom sektore, zníženie výdavkov verejného sektora či na okresanie Zákonníka práce, nie všetci analytici jeho snahám veria.uviedol analytik J&T Banky Stanislav Pánis.Podľa neho centrista Macron však nie je pre francúzsku ekonomiku až takádodal Pánis.