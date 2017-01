ANALYTICI: Vláda by sa mala viac venovať dlhodobo nezamestnaným

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jozef Ďurník Foto: TASR - Jozef Ďurník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. januára (TASR) – Otázka nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily je pre klesajúcu nezamestnanosť a tvorbu nových pracovných miest na Slovensku podľa analytikov stále aktuálnejšia. Riaditeľ Inštitútu zamestnanosti Michal Páleník je presvedčený, že vláda dáva veľmi málo prostriedkov na politiku zamestnanosti.Analytička Poštovej banky Jana Glasová poukázala na to, že situácia sa vzhľadom na očakávaný pokračujúci pokles nezamestnanosti v nasledujúcich rokoch môže naďalej zhoršovať.„Mnohé firmy sa stretávajú s problémom nájsť vhodných zamestnancov na voľné pozície, a to aj v okresoch, kde je miera nezamestnanosti stále pomerne vysoká. Na Slovensku je totiž problémom dlhodobá nezamestnanosť, ktorá sa týka predovšetkým ľudí s nedostatočným alebo nevhodným vzdelaním. Navyše, pri zamestnávaní ľudí, ktorí sú dlhodobo bez práce, sa firmy obávajú hlavne straty pracovných návykov,“ uviedla pre TASR.Riešenie vidí Glasová najmä v lepšom prepojení vzdelávacieho systému a trhu práce. „“ konštatovala.Analytik Nadácie F. A. Hayeka Martin Reguli vidí stále priestor na pokles nezamestnanosti – cez znižovanie regulačnej záťaže či nákladov zamestnávania a prepúšťania. Pripúšťa však, že na Slovensku významne chýba pracovná sila v technických odvetviach a záujem mladých ľudí o vzdelávanie v týchto odboroch.odporúča Reguli.Analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Martin Vlachynský upozornil, že naplnenie dopytu je vždy otázkou ceny, a to aj v prípade pracovnej sily. „povedal s tým, že pre dlhodobo nezamestnaných a nízkokvalifikovaných ľudí to neplatí.domnieva sa Vlachynský.Páleník tvrdí, že štát zanedbáva politiku zamestnanosti a úrady práce v skutočnosti rekvalifikácie nerobia.opísal.