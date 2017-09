ANALYTICI: Výsledok nemeckých volieb by mohol spomaliť integráciu v EÚ

Nemecká kancelárka Angela Merkelová počas vyhlásenia výsledkov parlamentných volieb v sídle CDU. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. septembra (TASR) - Výsledky nemeckých volieb sa môžu podpísať pod spomalenie európskej integrácie. Predpokladajú to analytici na základe výsledkov víkendových volieb. Staronová kancelárka Angela Merkelová bude musieť podľa nich pravdepodobne robiť v politike ústupky. Zamerať by sa však mala aj na chýbajúce reformy.Merkelovej konzervatívci (CDU/CSU) ostanú najsilnejšou stranou v Spolkovom sneme. Najväčší počet hlasov po nich získala Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD), treťou najsilnejšou je pravicovopopulistická Alternatíva pre Nemecko (AfD). Všetky hlavné strany vylúčili spoluprácu s AfD, možné sú dve riešenia zostavenia vlády. Jednou je pokračovanie doterajšej veľkej koalície, druhou spojenie Merkelovej bloku so Slobodnou demokratickou stranou (FDP) a Zelenými. Druhá kombinácia je známa ako "jamajská".skonštatoval analytik spoločnosti Trim Broker Ronald Ižip. Upozornil na to, že pre FDP je "červenou čiarou" spoločný rozpočet eurozóny.očakáva Ižip.Podobný názor má aj analytik J&T Banky Stanislav Pánis.konštatoval.Výsledok nemeckých volieb môže mať vplyv aj na pokračujúce rokovania o brexite, či na migračnú politiku.očakáva Ižip. Prepad preferencií CDU a rast preferencií protimigračných strán zase bude podľa neho tlačiť vládu do deportácie mnohých ekonomických migrantov a pravdepodobne aj Sýrčanov po skončení vojenského konfliktu v ich domovine.Nemecko však podľa analytikov potrebuje aj zásadné ekonomické reformy. Ak budú chýbať, môže sa súčasný rozkvet krajiny zbrzdiť. Ohrozený by mohol byť ekonomický rast.myslí si Pánis.Podľa analytika sú potrebné veľké reformy vedy a výskumu, formovania kapitálu, vzdelávacieho systému, dodatočného celoživotného vzdelávania, ale aj digitalizácie.doplnil Pánis.Nemecko má síce prebytok rozpočtu, podľa ekonóma je to ale vďaka nulovým úrokovým sadzbám a vysokej zamestnanosti.dodal Pánis.