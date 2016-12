ANALYTICI: Z rastu slovenskej ekonomiky bude ťažiť aj trh práce

Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Bratislava 26. decembra (TASR) - Rast slovenskej ekonomiky by mal v budúcom roku podporiť aj trh práce. Pribúdať by mali nové pracovné miesta, polepšiť by si mali aj zamestnanci vďaka vyšším platom, prehlbovať sa však bude nedostatok pracovnej sily na trhu. Takéto očakávania majú analytici pre rok 2017.Nezamestnanosť na Slovensku v novembri tohto roka dosiahla úroveň 8,78 %.skonštatovala analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová.Odborníci očakávajú, že miera nezamestnanosti by mala klesať aj v budúcom roku. Podporiť tento vývoj by mohli nové pracovné miesta vo viacerých sektoroch.upozornila Muchová.Podľa personálno-poradenskej spoločnosť McRoy Group však bude na trhu naďalej nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a firmy sa budú obzerať po zahraničných pracovníkoch. Podobný názor majú aj analytici Národnej banky Slovenska (NBS).uviedli analytici NBS s tým, že pri nezmenenom počte voľných pracovných miest hlásia zamestnávatelia stále väčšie ťažkosti s ich obsadzovaním.skonštatovali analytici národnej banky.Nové pracovné miesta by pritom podľa analytikov mali vznikať predovšetkým v priemyselnej výrobe, najsilnejšími odvetviami z tohto pohľadu budú automotive a strojárstvo. Dynamický rast očakáva spoločnosť McRoy Group aj v doprave a logistike, či centrách zdieľaných služieb.Pokračovať bude silný dopyt po IT špecialistoch, ktorých dnes na trhu chýba odhadom viac ako 20.000. Medzi najžiadanejšie pozície budú patriť aj operátori výroby, programátori CNC strojov, kontrolóri kvality, zvárači, vodiči vysokozdvižných vozíkov, skladníci alebo obrábači kovov.Z regionálneho hľadiska bude podľa personalistov dopyt najvyšší na západnom Slovensku, predovšetkým v okolí Bratislavy, Trnavy, Trenčína a Nitry. Podobne silný náborový apetít by mali mať aj spoločnosti v regióne Košíc.upozorňuje predseda predstavenstva McRoy Group Luboš Sirota.Tento vývoj podľa jeho slov potvrdzujú aj výsledky Job Market Ratingu za 4. kvartál 2016. V ňom sa vyše polovica oslovených firiem vyjadrila, že plánuje zamestnancov naberať a iba necelá štvrtina podnikov odmietla prijímanie zamestnancov z cudziny.Náborový apetít firiem v kombinácii s nedostatkom pracovnej sily by mal zvyšovať tlak na rast platov. Hoci zamestnanosť by mala rásť už pomalším tempom než v roku 2016, rast miezd by sa mal ešte zvýšiť. Spoločnosť očakáva, že priemerné platy by sa mohli medziročne zvýšiť až o takmer štyri percentá.Najrýchlejší by mal byť v ekonomicky najsilnejších regiónoch, ktoré už dnes trpia nedostatkom pracovníkov.dodal Sirota.