ANALYTICI: Zahraničný obchod naznačuje rast dopytu

Bratislava 9. mája (TASR) - Zahraničný obchod SR naďalej naznačuje rast domáceho aj zahraničného dopytu. Uviedol to v komentári k marcovým číslam Štatistického úradu (ŠÚ) SR o zahranično-obchodnej bilancii Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.V medziročnom porovnaní vplýval podľa neho na čísla zahraničného obchodu efekt Veľkej noci, ktorá sa tento rok posunula na apríl.priblížil.Štruktúru vývozov zverejní ŠÚ SR podľa neho až o mesiac.spresnil. Exporty tak v úvode roka zaznamenali podľa Koršňáka najrýchlejší medziročný rast od tretieho kvartálu 2012.podčiarkol.dodal Koršňák.Podľa analytikov menového úseku Národnej banky Slovenska (NBS) cezhraničný export tovarov sa v 1. štvrťroku 2017 priblížil úrovni silného predchádzajúceho štvrťroka. "dodali analytici z NBS.Podľa hlavnej ekonómky Slovenskej sporiteľne Márie Valachyovej zahraničný obchod SR v marci 2017 výrazne zrýchlil, vývozy stúpli medziročne o 16,5 % a dovozy o 15 %.dodala Valachyová.ŠÚ SR dnes informoval, že v marci 2017 dosiahol celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 6,790 miliardy eur, pri medziročnom náraste o 16,5 %. Celkový dovoz tovaru do SR sa zvýšil o 15,3 % na 6,413 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne vo výške 376,8 milióna eur, teda bolo o 106,2 milióna eur vyššie ako v marci 2016.