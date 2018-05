Analytici: Zahraničný obchod SR v marci prekvapil výrazným prebytkom

Na archívnej snímke Ľubomír Koršňák Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. mája (TASR) - Zahraničný obchod SR v marci 2018 prekvapil výrazným prebytkom - podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR sa mesačný prebytok vyšplhal až na 515 miliónov eur. Zastavil sa tak pokles prebytkov bilancie zahraničného obchodu z minulých mesiacov a spolu s revíziou čísel za prvé dva mesiace roka (prebytok sa zvýšil o 52 miliónov eur) sa 12-mesačný kumulovaný prebytok zahraničného obchodu v marci zvýšil z revidovaných 3,1 % až na 3,4 % HDP. Uviedol to v komentári Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.Významnou mierou však podľa neho k tomu pravdepodobne prispel medziročne nižší počet pracovných dní (o 2) i blížiaca sa Veľká noc.poznamenal.Silný domáci dopyt, najmä dovoz technológií pre nový závod na výrobu áut, ale neskôr aj vyššie priemyselné dodávky pred samotným štartom produkcie, by podľa Koršňáka mali počas väčšiny roka stále tlačiť na dovozy. Zmierňovanie prebytkov by však už predsa len nemalo byť tak významné ako na prelome rokov, keďže by malo byť aspoň čiastočne kompenzované silnejšími vývozmi (čo naznačil už posledný mesiac – marec).dodal Koršňák.Podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej fundamenty zahraničného obchodu ostávajú priaznivé.doplnila Muchová.ŠÚ SR informoval, že v marci 2018 dosiahol celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 6,864 miliardy eur, pri medziročnom poklese o 1,3 %. Celkový dovoz tovaru do SR sa znížil o 5,5 % na 6,349 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne vo výške 515 miliónov eur, bolo teda o 278,7 milióna eur vyššie ako za rovnaké obdobie minulého roka.