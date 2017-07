ANALYTICI: Zahraničný obchod v máji potvrdil pozitívne trendy

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 7. júla (TASR) - Zahraničný obchod (ZO) v máji potvrdil pozitívne trendy v domácom aj zahraničnom dopyte. Uviedol to v komentári k dnes zverejneným číslam ohľadom ZO Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.Po rozkývaných veľkonočných mesiacoch sa podľa neho zahraničný obchod v máji vrátil do normálu, najmä čo sa týka obratu v zahraničnom obchode.priblížil.Po slabšom veľkonočnom apríli sa podľa Koršňáka obrat v zahraničnom obchode v súlade s očakávaniami rýchlo zotavil. Dynamický medzimesačný rast zaznamenali dovozy a aj vývozy, rast sa podarilo obnoviť na oboch stranách bilancie aj v medziročnom porovnaní.myslí si analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.dodal Koršňák.Podľa Kataríny Muchovej, analytičky Slovenskej sporiteľne, dynamika slovenského ZO sa v máji znovu zrýchlila po tom, ako v aprílových údajoch ZO bolo vidieť efekt načasovania Veľkej noci.doplnila.Celkovo sa podľa nej hlavným obchodným partnerom Slovenska darí aj naďalej dobre a ich výhľad je priaznivý, preto by mal čistý zahraničný obchod (očistený o dovoz) pomáhať rastu ekonomiky, avšak prvenstvo domácej spotreby neprekoná.dodala Muchová.Štatistický úrad (ŠÚ) SR dnes informoval, že v máji 2017 dosiahol vývoz tovaru zo SR hodnotu 6,273 miliardy eur, pri medziročnom náraste o 4,1 %. Dovoz tovaru do SR sa zvýšil o 7,3 % na 6,008 miliardy eur. Saldo ZO bolo aktívne v hodnote 264,8 milióna eur, bolo tak o 159,1 milióna eur nižšie ako v máji minulého roku.