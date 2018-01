Analytička: Asociačná dohoda s Ukrajinou môže priniesť tlak z Ruska

Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová (vpravo) a ukrajinský vicepremiér Stepan Kubiv. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava/Praha 13. januára (TASR) - Asociačná dohoda má síce pre Ukrajinu veľký význam, krajine však možnosť vstupu do EÚ neprinesie a môže posilniť i tlak zo strany Ruska. V rozhovore pre TASR to uviedla špecialistka na zahraničnú politiku Európskej únie Nelly Tomčíková.Asociačná dohoda (AA) medzi Európskou úniou (EÚ) a Ukrajinou má podľa českej odborníčky z think-thanku Europeum pre túto krajinuvýznam.konštatovala analytička, ktorá sa zaoberá najmä zahraničnou politikou EÚ, predovšetkým vo vzťahu k Rusku a krajinám Východného partnerstva.Asociačná dohoda však podľa Tomčíkovej neprinesie iba pozitíva, pretože má súvis s neutíchajúcimi bojmi na východe krajiny, ktoré ju oslabujú ekonomicky i politicky a spomaľujú proces reforiem.uviedla odborníčka a spresnila, že Rusko sa snažilo udržať si Ukrajinu vo svojej sfére vplyvu už niekoľko rokov pred podpísaním AA - a v okamihu podpisu svoje úsilie ešte zintenzívnilo.poznamenala Tomčíková.Potvrdzujú to podľa jej slov aj správy pozorovateľskej misie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) z decembra 2017.povedala analytička.Asociačná dohoda však možnosť vstupu do EÚ Ukrajine neprinesie, myslí si Tomčíková.dodala Tomčíková.