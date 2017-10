ANALYTIČKA: Diskusia o nezávislosti Taiwanu je menej pravdepodobná

Taiwan, ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 21. októbra (TASR) – Čína nebude nič meniť na svojom postoji k politike jednej Číny a nebude o nej ani diskutovať.Pre TASR to v súvislosti so zasadaním 19. zjazdu Komunistickej strany Číny v Pekingu uviedla riaditeľka Inštitútu ázijských štúdií Lucia Husenicová.Podľa nej je namieste aj otázka, čo by Taiwan získal presadzovaním agendy nezávislosti v situácii silnej ekonomickej naviazanosti na kontinentálnej Číne. Vyjadrenie čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga ohľadne Taiwanu bolo pre viacerých analytikov neočakávane priame. Uviedol, že Čína bude rozhodne brániť národnú suverenitu a teritoriálnu integritu a nebude tolerovať rozdelenie, ktoré nazval tragédiou. Priamo sa vyjadril, že Čína zabráni akejkoľvek snahe o nezávislosť Taiwanu.konštatovala.V otázke Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) podľa Husenicovej Čína nemá záujem, aby sa situácia naďalej vyhrocovala, či už zo strany USA, alebo samotnej KĽDR. "dodala.V praxi je podľa nej vplyv Číny na KĽDR obmedzený, v minulosti bol vždy základom vzájomnému vzťahu dobrý vzťah medzi najvyššími predstaviteľmi, čo sa s predchádzajúcim čínskym vedením zmenilo. "uviedla analytička.Napäté sú dlhodobo v dôsledku nevyriešených teritoriálnych a historických sporov i vzťahy s Japonskom.uzavrela.Zjazd Komunistickej strany Číny sa koná každých päť rokov. Ide o najväčšie politické podujatie v krajine. Za prísnych bezpečnostných opatrení sa v čínskej metropole zišlo viac než 2000 delegátov strany. Na zjazde sa určuje smerovanie krajiny v nasledujúcich piatich rokoch, ako aj zloženie najvyššieho vedenia ústredného výboru vládnej strany.Zjazd strany v pekinskej Veľkej sále ľudu sa skončí v sobotu (28. októbra).