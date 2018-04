Analytička: Je snahou zlepšiť spoluprácu s Južnou Kóreou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 9. apríla (TASR) – Bilaterálne vzťahy medzi Slovenskou a Kórejskou republikou sú na dobrej úrovni, v poslednom období je snaha, aby sa preniesli z ekonomickej oblasti aj do oblasti vzdelávania, potenciálne možno výskumu. Pre TASR to uviedla riaditeľka Inštitútu ázijských štúdií Lucia Husenicová. Zároveň upozornila, že medzi oboma štátmi fungujú aj kultúrne výmeny.Slovensko bolo doteraz krajinou Vyšehradskej štvorky, ktorá bola bez vzájomných návštev na úrovni prezidentov aj napriek tomu, že práve SR je z krajín V4 jej najväčším obchodným partnerom. Andrej Kiska prijal pozvanie juhokórejského prezidenta Mun Če-ina a v nedeľu (8.4.) odcestoval na prvú oficiálnu návštevu do Kórejskej republiky. Slovenský prezident sa vo februári tohto roka už zúčastnil zimných olympijských hier v Pjongčangu.V minulosti Kórejskú republiku navštívil napríklad v júli 2016 minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) a v júni minulého roka predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS).spresnila analytička.Zároveň zdôraznila, že dnešná bezpečnostná situácia na polostrove nie je taká vyhrotená ako v minulom roku, keď v októbri navštívil Slovensko predseda Národného zhromaždenia Čung Se-kjun.dodala.Podľa nej Južná Kórea dlhodobo vyjadruje potrebu dokončenia infraštruktúry na Slovensku, čo by umožnilo rýchlejšiu prepravu tovarov nielen vo vnútri štátu, ale aj za jeho hranicami.Prezident Kiska bude v rámci svojej návštevy rokovať so svojím juhokórejským partnerom. Počas rozhovorov sa sústredia predovšetkým na ďalší rozvoj bilaterálnych vzťahov, osobitne v hospodárskej a inovačnej oblasti. Počas návštevy sa slovenský prezident stretne aj so zástupcami významných kórejských investorov na Slovensku, bude rokovať s predstaviteľmi Kórejskej asociácie pre medzinárodný obchod a navštívi inovačné centrum Pangyo Techno Valley. Svoju návštevu by mal ukončiť v stredu (11.4.).