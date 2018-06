Analytička: Summit je prelomový, ale konkrétny výsledok neočakávam

Lucia Husenicová. Foto: www.fpvmv.umb.sk Foto: www.fpvmv.umb.sk

Singapur/Bratislava 11. júna (TASR) – Od stretnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského lídra Kim Čong-una neočakávam závažnú dohodu a konkrétny výsledok, na to väčšinou stretnutia najvyšších predstaviteľov neslúžia. Pre TASR to pred utorkovým summitom lídrov uviedla riaditeľka Inštitútu ázijských štúdií Lucia Husenicová.pripúšťa analytička.Zároveň upozornila i na to, že existuje skupina analytikov, ktorí hovoria o možnom negatívnom dopade summitu, obnovení agresívnej rétoriky a dokonca útoku zo strany USA na ciele v Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR), ak prezident Trump nebude spokojný.konštatovala Husenicová.Podľa nej by bolo pozitívom, keby došlo k normalizácii vzťahov, čiže organizácii stretnutí na rôznych úrovniach, priamej komunikácii a následne k nadviazaniu diplomatických vzťahov. Avšak ako dodala, denuklearizácia ako hlavný bod rokovania na summite je len jedným z faktorov vo vzájomných vzťahoch, ďalšími sú otázky mierovej zmluvy, diplomatických vzťahov ale i ľudských práv v KĽDR, ktoré nebude jednoduché vyriešiť.Husenicová považuje samotné stretnutie amerického prezidenta so severokórejským vodcom za prelomovú udalosť.uzavrela analytička.Kim Čong-un i Donald Trump pricestovali do Singapuru pred svojou historickou schôdzkou už v nedeľu (10. júna). Pôjde o vôbec prvé priame rozhovory úradujúceho amerického prezidenta so severokórejským vodcom. Obe krajiny sú technicky stále vo vojnovom stave po tom, ako sa kórejská vojna skončila pred vyše šiestimi desaťročiami prímerím. Len pred niekoľkými mesiacmi si pritom Kim a Trump ešte vymieňali urážky a vyhrážky v súvislosti s jadrovým zbrojným a raketovým programom Pchjongjangu.Stretnutie lídrov je naplánované na utorok 12. júna a malo by sa konať v hoteli Capella na ostrove Sentosa v Singapure.