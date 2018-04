Analytička: Summit problém medzikórejských vzťahov nevyrieši

Lucia Husenicová. Foto: www.fpvmv.umb.sk Foto: www.fpvmv.umb.sk

Soul 9. apríla (TASR) - Konanie summitu lídrov Južnej a Severnej Kórey koncom apríla je určite pozitívnym momentom vo vývoji medzikórejských vzťahov. Pre TASR to uviedla riaditeľka Inštitútu ázijských štúdií Lucia Husenicová.povedala analytička ako reakciu na napäté vzťahy medzi krajinami.Ak by sme sa podľa nej pozreli na možné výstupy z hľadiska predchádzajúcich summitov, tak ich výsledkami boli deklarácie, ktoré vytvárali predstavu o ďalšom smerovaní vzťahov.zdôraznila.Myslí si, že primárnou otázkou pre hlavu štátu Kórejskej republiky bude riešenie humanitárnej otázky týkajúcej sa organizácie stretnutia rozdelených rodín, ktoré navrhol krátko po nastúpení do úradu prezidenta.dodala.V oblasti ekonomickej spolupráce podľa nej akékoľvek diskusie komplikuje existujúci sankčný režim prijatý na pôde Bezpečnostnej rady OSN, ale aj bilaterálne sankcie, ktoré Južná Kórea uvalila na KĽDR.uzavrela analytička.Summit lídrov Južnej a Severnej Kórey sa uskutoční 27. apríla. Na takejto - doposiaľ len tretej - vrcholnej schôdzke od kórejskej vojny z rokov 1950-53 sa koncom marca dohodli zástupcovia oboch krajín na prípravných rokovaniach v dedine Pchanmundžom v pohraničnej demilitarizovanej zóne.Juhokórejský prezident Mun Če-in a severokórejský vodca Kim Čong-un sa v uvedenom termíne stretnú v tzv. Mierovom dome na južnej strane hranice v Pchanmundžome.