Analytička: Výsledok volieb zrejme prinesie mäkší brexit a dohodu s EÚ

Brusel 9. júna (TASR) – Plán Theresy Mayovej dosiahnuť "tvrdý" brexit sa výsledkom vo voľbách rozplynul a staronová britská premiérka sa bude musieť prispôsobiť prípadnému koaličnému partnerovi, povedala pre TASR analytička Tereza Novotná. To by na druhej strane mohlo uľahčiť dosiahnutie dohody medzi Londýnom a Európskou úniou o podmienkach odchodu Spojeného kráľovstva zo spoločenstva.uviedla analytička.V prospech "mäkšieho" brexitu podľa nej hovorí aj to, že konzervatívci zrejme vytvoria koalíciu s Demokratickou unionistickou stranou (DUP), najväčšou politickou stranou v Severnom Írsku. Tá sa chce s Úniou dohodnúť po dobrom, aby predišla vzniku "tvrdej" hranice s Írskom po brexite.Novotná pripustila, že rokovania o brexite sa možno nezačnú 19. júna, ale je v záujme oboch strán, aby sa vyjednávania neposúvali.konštatovala.Neočakáva, že vznikne vláda pod vedením opozičných labouristov, pretože liberálni demokrati, ktorí získali v dolnej komore parlamentu 12 kresiel, odmietajú byť súčasťou akejkoľvek koalície a na rozdiel od labouristov sú za zotrvanie v Únii.zhrnula Novotná.Theresa Mayová dnes oznámila, že zostane vo funkcii vďaka súhlasu kráľovnej Alžbety II. s vytvorením vlády. Chce ju vytvoriť spolu so severoírskou stranou DUP, ktorá má aktuálne desať členov v Dolnej snemovni britského parlamentu. Konzervatívci by spolu s DUP mali v 650-člennej snemovni tesnú väčšinu.Od rýchlosti vytvorenia novej vlády záleží, či sa 19. júna podarí usporiadať prvé kolo rokovaní o brexite. Predseda Európskej komisie Jean Claude-Juncker dnes odmietol obavy, že by sa pre výsledok britských predčasných volieb mohli rokovania o brexite posunúť.