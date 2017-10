Analytik: Babiš má škandály, voličom to však neprekáža

Na snímke predseda hnutia ANO Andrej Babiš. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Praha 21. októbra (TASR) – Ak nebol niekto pred niekoľkými rokmi fajnšmekrom v sledovaní českej politiky, meno veľkopodnikateľa a politika slovenského pôvodu Andreja Babiša vôbec nepoznal. Známejším sa stal až v roku 2011, keď založil ANO – ako Asociáciu nespokojných občanov, povedal pre TASR český novinár a analytik Občianskeho inštitútu Matyáš Zrno.ANO je najväčším favoritom parlamentných volieb, ktoré sa v Českej republike začali v piatok popoludní a pokračujú v sobotu do 14.00 h.Babiš začal ako mentor strany, neskôr ju však prevzal do svojich vlastných rúk. Bola to doba, keď vrcholila ekonomická kríza, pričom vláda Petra Nečasa (ODS) mala v tom časekoaličného partnera Veci verejné a potácala sa vo vnútorných sporoch a škandáloch, priblížil situáciu Zrno.popísal Zrno a dodal, že to bolo v časoch škandálov vlády Mirka Topolánka.dodal Zrno.Na obrovské prekvapenie získal Babiš vo voľbách 18 percent, aj keď volebné prieskumy mu dávali polovicu.upozornil analytik.Babiš sa dostal do popredia na protikorupčnej vlne a na imidži úspešného podnikateľa, ktorý vzbudil dojem, že ak dokázal riadiť firmu, dokáže riadiť aj štát.Okrem toho ho mnohí ľudia považujú za charizmatického vodcu. "komentoval Zrno.poukázal český novinár a dodal, že očividne voličom neprekážajú osobnostné črty Babiša, ani jeho hulvátske správanie, ani škandály a ani odposluchy naznačujúce jeho ovplyvňovanie médií.uviedol Zrno.TOP 09 a ODS síce tvrdia, že s Babišom za žiadnych okolností do vlády nepôjdu, pričom podobne sa vyjadrujú aj vládnuci ČSSD a KDÚ-ČSL, to sa však podľa Zrna môže už deň po voľbách zmeniť. Uvažuje sa o pokračovaní tej istej koalície ako pred núteným odchodom Babiša z vlády na jar tohto roku - ibaže pozíciu najsilnejšej strany by po ČSSD prevzalo ANO.Slušné výsledky populistu Tomia Okamuru a komunistov však môžu obmedziť manévrovací priestor pri skladaní budúcej vlády, keďže štvrtinu snemovne budú tvoriť strany, s ktorými sa podľa analytika nedá rokovať. Okrem toho na scéne figurujú ešte nevypočítateľní Piráti, ktorí mali predtým kontakty s Babišom, ale podľa terajších vyhlásení s obvineným človekom do vlády nepôjdu. Zrno sa však domnieva, že Babiš by to mohol vyriešiť tak, že by sa nestal premiérom, ale premiéra by z pozadia v skutočnosti riadil.Analytik si myslí, že v závislosti od volebného výsledku zrejme súčasné vládne strany nakoniec pôjdu do vlády s Babišom. Budú podľa neho argumentovať tým, že sa obetujú, aby zabránili menšinovej Babišovej vláde s podporou extrémistických strán SPD Tomia Okamuru a komunistov.