Analytik BARIDA: Nedostavanie Gabčíkova je stratou pre našu energetiku

Bratislava 14. septembra (TASR) - Nenaplnenie medzištátnej zmluvy medzi Československom a Maďarskom a nedostavanie Sústavy vodných diel Gabčíkov-Nagymaros (SVDGN) je významná strata pre slovenskú energetiku. V diskusnej relácii na TABLET.TV to povedal analytik portálu Energie pre vás Jozef Badida.vysvetlil Badida.Vodná elektráreň v rámci vodného diela Gabčíkovo (VDG) je v prevádzke od roku 1992 a vyrába v priemere dve terawatthodiny elektrickej energie ročne. Podľa Badidu je to na slovenské pomery významný zdroj elektrickej energie.konštatoval Badida s tým, že v posledných rokoch na Slovensku rástol počet malých vodných elektrární.dodal Badida.Predsedovia vlád Československej socialistickej republiky (ČSSR) a Maďarskej ľudovej republiky (MĽR) podpísali pred 40 rokmi, 16. septembra 1977, v maďarskej Budapešti medzištátnu zmluvu o výstavbe a prevádzke SVDGN. Neskôr ju ratifikovali parlamenty oboch štátov a podpísali prezidenti Gustáv Husák (ČSSR) a János Kádár (MĽR).Maďarsko a Československo uzavreli zmluvu predpokladajúcu výstavbu SVDGN s cieľom vyrábať elektrickú energiu, bojovať proti záplavám a zlepšiť navigáciu na Dunaji. VDG sa budovalo pôvodne ako vodné dielo Gabčíkovo-Nagymaros predovšetkým s cieľom zabrániť pravidelným záplavám v tejto oblasti (napríklad v rokoch 1954 a 1965).Maďarsko však v máji až novembri 1989 bez toho, aby to oznámilo, ukončilo práce na stavbe svojej časti, čím donútilo Česko-Slovensko od novembra 1991 realizovať len časť diela v pozmenenej podobe. Maďarsko jednostranne zrušilo realizáciu projektu a neskôr od zmluvy odstúpilo s odôvodnením, že ide o projekt s vážnym rizikom pre životné prostredie v Maďarsku a pre zásobovanie Budapešti vodou. Slovensko, ktoré sa stalo v zmluve nástupníckym štátom Československa, odmietlo tieto tvrdenia a nástojilo na tom, aby Maďarsko splnilo záväzky vyplývajúce zo zmluvy. Neskôr Slovensko pristúpilo výlučne na svojom území k uvedeniu projektu do prevádzky - variantu C.