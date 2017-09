Analytik: Bratislavský proces čaká na výsledok nemeckých volieb

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Berlín 24. septembra (TASR) - Bratislavský proces o preformátovaní EÚ po odchode Británie čaká na výsledok dnešných nemeckých volieb, ktoré rozhodnú o koaličnom partnerovi pre CDU/CSU Angely Merkelovej a tým aj o podrobnostiach nového smerovania EÚ. Pre TASR to uviedol Milan Nič, analytik Centra Roberta Boscha pre strednú a východnú Európu v rámci Nemeckej spoločnosti pre zahraničnú politiku so sídlom v Berlíne.povedal Nič a dodal, že dôležité budú dohody medzi Berlínom a Parížom a následná reakcia ostatných krajín.Zadefinované sú podľa Niča tri oblasti európskej politiky, kde je už pripravený posun: nové fungovanie eurozóny, obrana a bezpečnosť, a migrácia a azylové procesy.V pozadí sa už pritom pripravujú pozície jednotlivých krajín, najmä v otázke eurozóny. V najbližších týždňoch však musí najprv vzniknúť koaličná zmluva v Nemecku. "Tu je tradícia, že väčšina politikov sú právnici a koaličné dohody pripravujú veľmi precízne," skonštatoval Nič a odhadol, že dokument nebude hotový skôr ako o osem týždňov po voľbách."Čiže budeme mať dva mesiace dojazdu tejto starej zostavy a prípravy koaličnej dohody, ktorá už bude obsahovať elementy nemeckej pozície a politiky napríklad v otázke reformy eurozóny," spresnil analytik."To si uvedomuje francúzsky prezident Macron, ktorý na budúci týždeň pripravil veľký prejav, kde dá na stôl svoje predstavy o budúcnosti eurozóny, aby mohol ovplyvniť nemecké koaličné rozhovory a prípravu koaličnej zmluvy. Pretože vie, že Nemci, čo si dajú do koaličnej zmluvy, to sa snažia dodržiavať," upozornil Nič.uviedol analytik.Ak bude v Nemecku pokračovať veľká koalícia CDU/CSU-SPD, socialisti budú Merkelovú tlačiť na viac solidarity a do dohody s Francúzskom a južnými štátmi eurozóny; pravdaže pri rešpektovaní nemeckých červených línií. Bude to znamenať snahu mať silnejší spoločný rozpočet, silnejšieho ministra financií, väčšiu fiškálnu kapacitu a silnejší Európsky monetárny fond.Ak by sa však koaličným partnerom CDU stali Slobodní (FDP), zopakuje sa dôrazná politika Merkelovej vlády v čase začiatku gréckej krízy. Pôjde o prísnejší postoj voči zadlženým krajinám, neochotu riskovať nemecké peniaze či tlak na zavedenie opatrení na podporu ekonomického rastu. Vylúčiť podľa analytika nemožno ani snahu o vytlačenie nereformovaných krajín z eurozóny.Dôležitým faktorom v koaličných rokovaniach v Nemecku bude teda aj to, že ak bude vo vláde FDP, bude ťažké dosiahnuť kompromis s Francúzskom, dodal Nič.