ANALYTIK: Británia môže v procese brexitu získať podporu krajín SVE

Bratislava 17. januára (TASR) – Dnešný prejav britskej premiérky Theresy Mayovej k odchodu Veľkej Británie z Európskej únie bol pre finančné trhy dobrou správou, pretože objasnil niektoré záležitosti týkajúce sa brexitu. Zhodujú sa na tom analytici, podľa ktorých však bude jeho celkový ekonomický dosah na krajinu aj úniu závisieť od konkrétnych podmienok a vzájomných dohôd.Mayová uviedla, že Británia pri odchode z EÚ opustí aj jednotný trh únie a nebude sa snažiť o žiadne 'čiastočné členstvo'. „Jej prejav ale vyznel aj pomerne zmierlivo, čo malo za následok výraznejšie posilnenie libry. Premiérka totiž vyjadrila svoj záujem o čo najlepšie obchodné vzťahy s EÚ, uzavretie obchodných dohôd vrátane colnej dohody a odstránenie čo najväčšieho počtu bariér vo vzájomnom obchode. Čiastočne tým potlačila obavy z tzv. tvrdého brexitu,“ zhodnotila pre TASR analytička Poštovej banky Jana Glasová.Za pozitívum prejavu označila, že trhy sa dozvedeli aspoň nejaké pravidlá o tom, ako bude brexit prebiehať – napríklad to, že Británia opustí jednotný trh EÚ, ale bude sa usilovať o vzájomne výhodné obchodné dohody. „Na týchto dohodách bude v nasledujúcom období Brusel a Londýn pracovať a od ich nastavenia bude závisieť, aké budú ďalšie vzťahy medzi úniou a Britániou a ako brexit ovplyvní ekonomiky oboch zoskupení,“ zdôraznila Glasová.Vystúpenie z jednotného trhu by podľa nej malo tiež znamenať, že medzi Britániou a krajinami EÚ prestane platiť voľný pohyb občanov. „Nie je ale zatiaľ jasné, či obyvatelia únie budú mať rovnaký alebo lepší prístup do Británie, ako občania ostatných krajín,“ dodala.Analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová sa domnieva, že priamy dosah brexitu na Slovensko by nemal byť veľký, vzhľadom na malý objem zahraničného obchodu SR s Veľkou Britániou.„Keďže článok 50, ktorým sa začína dvojročný proces rokovaní o brexite, by mal byť vyhlásený do konca marca tohto roka, zatiaľ by ekonomický dosah brexitu mal byť limitovaný. Neistota môže negatívne vplývať na ekonomický rast v eurozóne, ale počas rokovaní zostáva Veľká Británia naďalej plnohodnotným členom EÚ, takže výrazný dosah by sa nemal v najbližších dvoch rokoch prejaviť,“ konštatovala Muchová.Ekonóm Saxo Bank Christopher Dembik poukázal na to, že počas rokovaní s EÚ bude Veľká Británia čeliť neústupnosti mnohých krajín, najmä Francúzska. „Na prvý pohľad je rozloženie síl priaznivejšie pre EÚ ako pre Spojené kráľovstvo. Európsky export do Británie totiž predstavuje iba 3 % HDP EÚ, zatiaľ čo britský export do EÚ predstavuje až okolo 13 % výkonu ekonomiky Spojeného kráľovstva,“ vyčíslil.Mayová však podľa neho bude môcť počítať s podporou krajín strednej a východnej Európy (SVE). „Krajiny tohto regiónu by totiž nevýhodne dojednaný brexit mohol tvrdo zasiahnuť. Česká republika a Slovensko patria medzi najdôležitejšie krajiny v tejto oblasti, do ktorých plynú značné britské investície. Ak by nastal tvrdý brexit, mohli by preto tieto štáty pocítiť jeho vplyv najviac,“ upozornil Dembik s tým, že táto ekonomická závislosť predstavuje pre britskú vládu kľúčovú výhodu.