Analytik britského vládneho inštitútu: Mayová čelí trom veľkým výzvam

Všetko o predčasných voľbách v Británii: Pozrite si výsledky, reakcie, analýzy

Londýn/Bratislava 9. júna (TASR) – Výsledky predčasných parlamentných volieb vo Veľkej Británii sú obrovským sklamaním pre premiérku Theresu Mayovú, ktorá pôvodne očakávala jednoznačné víťazstvo. Uviedol to pre TASR analytik Anton Spišák z britského Institute for Government.konštatoval.Podobná situácia, tzv. hung parliament, teda keď víťaz volieb nezíska parlamentnú väčšinu, je v britskom politickom systéme podľa analytika netradičná. Nie je to však prvýkrát, keď sa takáto situácia vyskytla.pripomenul analytik.Súčasná situácia je však iná v tom, že o desať dní sa začnú rokovania o vystúpení Británie z EÚ. Ako dodal, britská premiérka sa rozhodla pre predčasné voľby práve preto, aby získala silnejší mandát v rokovaniach s EÚ.uviedol, pričom dodal, že bezpochyby bude mať vplyv na rokovania o brexite.Mayová podľa Antona Spišáka momentálne čelí trom veľkým výzvam.vysvetlil.Za druhú výzvu považuje získanie podpory pre jej víziu tvrdého brexitu, keď sa snažila o to, aby Británia vystúpila z európskeho jednotného trhu a európskej colnej únie. Demokratická unionistická strana sa však podľa neho chce vyhnúť návratu hranice v Severnom Írsku, ktorá bola odstránená počas mierového procesu medzi nimi a Veľkou Britániou v 90. rokoch.priblížil Spišák.Volebný výsledok taktiež znamená oslabenie Mayovej pozície v Konzervatívnej strane a možnosť straty pozície premiérky. Analytik sa domnieva, že vzhľadom na sklamanie z volebného výsledku, nie je vylúčené, že niektorý z Mayovej straníckych kolegov by ju mohol vyzvať na súboj o predsednícky post.uzavrel analytik.