ANALYTIK: Emisný príspevok USA nevykompenzuje žiadna krajina

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. júna (TASR) - Žiadna krajina nie je podľa analytika schopná kompenzovať historický a súčasný emisný príspevok USA.uviedol pre TASR Pavol Široký z Inštitútu environmentálnej politiky.Myslí si, že rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa odstúpiť od parížskej klimatickej dohody by pre ciele krajín, ktoré ju ratifikovali a sú ochotné ju aj dodržiavať, nemalo znamenať nič zásadné.skonštatoval Široký.Dôležité preto bude podľa jeho slov nastavenie národných cieľov, ktoré aktuálne prebieha aj na úrovni Európskej únie.doplnil Široký.Inštitút environmentálnej politiky ľutuje, že sa Trump rozhodol od klimatickej dohody odstúpiť. Na svojom facebookovom profile poukazuje, že tak ignoruje vedecky overený vplyv ľudstva na globálnu zmenu klímy, ktorej dôsledky možno vidieť v podobe častých záplav, neznesiteľných letných horúčav či vysychajúcich smrekových lesoch aj na Slovensku.Parížska klimatická dohoda bola prijatá 12. decembra 2015 konsenzom 195 strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy. Cieľom dohody je obmedziť rast globálnej teploty do konca storočia o maximálne dva stupne Celzia a podľa možnosti významne pod túto hodnotu, len o 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s predindustriálnym obdobím. V druhej polovici 21. storočia by sa mala dosiahnuť uhlíková neutralita, teda by sa malo vypustiť len toľko emisií skleníkových plynov, koľko ekosystémy dokážu zachytiť.