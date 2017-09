Analytik: FDP v nemeckej vláde bude musieť byť zodpovednejšia

Na snímke nemecká kancelárka a predsedníčka Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) Angela Merkelová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 24. septembra (TASR) – Dnešné nemecké parlamentné voľby priniesli tri hlavné fakty – odchod socialistov z SPD ako menšieho vládneho partnera do opozície, silný, takmer 90-členný mandát pre Alternatívu pre Nemecko (AfD) a oslabenie kancelárky Angely Merkelovej. Skomentoval v rozhovore s TASR Milan Nič, analytik Centra Roberta Boscha pre strednú a východnú Európu Nemeckej spoločnosti pre zahraničnú politiku so sídlom v Berlíne.Volebná matematika po tom, čo SPD ohlásila odchod do opozície, naznačuje čierno-žlto-zelenú koalíciu "Jamajka" (kresťanskodemokratická CDU/CSU s liberálnou FDP a Zelenými). Analytik však varoval pred unáhlenými závermi.upozornil Nič a poznamenal, že najstabilnejšou by bolo pokračovanie veľkej koalície CDU/CSU a SPD.," skonštatoval analytik.zdôraznil Nič.Pripomenul, že Bavorsko na budúci rok čakajú voľby do krajinského parlamentu a zároveň voľby šéfa strany po súčasnom predsedovi Horstovi Seehoferovi.zamyslel sa Nič a dodal, že Nemecko bude v Európe menej odhadnuteľný partner na kompromisy.spresnil." uzavrel analytik.