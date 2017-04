Analytik: Kampaň pred 2. kolom francúzskych volieb bude tvrdá

Na kombosnímke Emmanuel Macron a Marine Le Penová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 27. apríla (TASR) – Tvrdú a vulgárnu kampaň pred druhým kolom francúzskych prezidentských volieb očakáva analytik Inštitútu pre európsku politiku EUROPEUM Martin Michelot. Šancu Marine Le Penovej na víťazstvo považuje za veľmi malú. Júnové parlamentné voľby podľa neho môžu viesť k bezprecedentnej situácii." uviedol Michelot. Očakáva od nej osobné útoky na jej súpera Emmanuela Macrona, ktorými sa bude snažiť odradiť voličov od účasti na voľbách. Rozhodujúcu úlohu podľa neho zohrá televízna debata dvojice kandidátov 3. mája.Práve nízku volebnú účasť a zisk veľkej časti hlasov neúspešných prezidentských kandidátov z prvého kola volieb Francoisa Fillona a Jeana-Luca Mélenchona považuje analytik za faktory, ktoré by teoreticky mohli priniesť Le Penovej víťazstvo.Na základe predbežných odhadov je pravdepodobné, že v júnových parlamentných voľbách ani jedna strana nezíska väčšinu kresiel v dolnej komore parlamentu a vznikne rozmanitá koaličná parlamentná väčšina.vyhlásil Michelot.Analytik považuje za pravdepodobnú parlamentnú väčšinu zloženú z poslancov Macronovho hnutia En Marche a pravicových Republikánov (LR). Pripomenul, že vláda vo Francúzsku býva jednofarebná, respektíve zložená z ministrov z jednej časti politického spektra. Situácia je tentoraz špecifická, pretože na ustálenú francúzsku politickú scénu vstupuje nové hnutie, ktoré o sebe samo tvrdí, že nie ľavicové, ani pravicové.Parlamentné voľby majú pri francúzskom poloprezidentskom systéme nezanedbateľný význam. Ústava Piatej republiky dáva francúzskemu prezidentovi právomoc vymenovať premiéra, rozpustiť dolnú komoru parlamentu a vyhlásiť nové parlamentné voľby i referendum. Od straníckej príslušnosti prezidenta a premiéra závisí spôsob výkonu moci.V prípade, že sú prezident a parlamentná väčšina – a teda aj vláda - z rovnakej politickej strany, do veľkej miery právomoci premiéra napĺňa prezident. Ak sú prezident a parlamentná väčšina z rôznych politických táborov, plní väčšinu výkonných právomocí premiér a hlava štátu sa zameriava na diplomatické témy a bezpečnostné otázky. Takáto situácia nastala vo Francúzsku za uplynulých 50 rokov len trikrát.Druhé kolo francúzskych prezidentských volieb bude 7. mája. Mesiac na to, 11. a 18. júna budú dvojkolové parlamentné voľby.