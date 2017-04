Analytik: Macron navrhuje nový pohľad na vzťahy s Nemeckom i eurozónou

Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 25. apríla (TASR) – Nové nastavenie francúzsko-nemeckých vzťahov založených na kompromisoch a podobný postoj k eurozóne navrhuje francúzsky prezidentský kandidát Emmanuel Macron. V rozhovore pre TASR na to poukázal analytik Inštitútu pre európsku politiku EUROPEUM Martin Michelot. Ekonomický program jeho súperky z Národného frontu (FN) Marine Le Penovej považuje za hrozbu pre francúzsku ekonomiku.konštatoval Michelot. Dodal, že stabilita eurozóny prospieva Francúzsku, preto sa Macron usiluje o zbližovanie s Nemeckom.Víťaz prvého kola francúzskych prezidentských volieb navrhuje vo svojom volebnom programe spoločný rozpočet, parlament a stáleho ministra financií eurozóny. Podľa analytika sa tento plán nápadne podobá na predstavu Nemecka o budúcnosti eurozóny.uviedol pre TASR Michelot. Zašpekuloval, že Macron sa možno bude pokúšať o to, aby eurozónu riadil práve Francúz. Nemecko-francúzske vzťahy označil za dlhodobú spornú tému prezidentských volieb.zhrnul analytik.Marine Le Penová na rozdiel od svojho súpera avizuje návrat k mene frank, ktorý by používali Francúzi doma, a paralelné fungovanie eura pri medzinárodných transakciách. Tiež navrhuje vypovedanie Schengenskej dohody a referendum o odchode z Únie, ktorým podmienila svoje zotrvanie vo funkcii v prípade zvolenia za prezidentku.uviedol Michelot. Monetárna reforma navrhovaná kandidátkou FN by podľa neho priniesla neistotu, pokles miezd a celkovo jej program označil zaSpochybnil aj Le Penovej plán na jednostranné zatvorenie hraníc, ktorý považuje za ťažko vysvetliteľný pre ostatných členov Únie.dodal analytik.Pravdepodobnosť, že by Francúzsko skrz referendum odišlo z EÚ považuje za veľmi malú.uviedol Michelot s tým, že po brexite obyvatelia krajiny v sondážach boli za zotrvanie Francúzska v Únii.Keby predsa len došlo k vypísaniu referenda o členstve v EÚ, očakáva, že za zotrvanie v spoločenstve by sa vyjadrili pravicoví Republikáni (LR) a celá ľavica okrem priaznivcov Jeana-Luca Mélenchona.zhrnul Michelot.Martin Michelot je analytikom a zástupcom riaditeľa v Inštitúte pre európsku politiku EUROPEUM.