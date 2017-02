ANALYTIK: Maloobchodné tržby koncom roka 2016 rástli

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 3. februára (TASR) - Maloobchodné tržby v závere minulého roka opäť príjemne prekvapili. Uviedol to analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák pri komentovaní decembrových tržieb obchodu, dnes zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.Dynamika medziročného rastu maloobchodných tržieb sa podľa neho v decembri zrýchlila z 3,9 % na 4,3 %." spresnil.Silný trh práce a rastúca spotrebiteľská dôvera sa podľa Koršňáka konečne vo väčšej miere začali pretavovať aj do rastúcej spotreby slovenských domácností, a teda rastúcich tržieb slovenských obchodov.upozornil. Tržby v decembri 2016 podľa neho medziročne neklesali v žiadnom z hlavných pododvetví slovenského maloobchodu.priblížil vo výhľade Koršňák.ŠÚ SR dnes informoval, že tržby za vlastné výkony a tovar v decembri 2016 medzimesačne vzrástli v maloobchode o 0,7 %. V porovnaní s decembrom 2015 sa zvýšili o 4,3 %. Tržby za 12 mesiacov roku 2016 sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2015 v maloobchode zvýšili o 2,2 %.