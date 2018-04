Analytik: Mayovej vláda nesplnila sľub, horná komora zvyšuje svoj tlak

Britská premiérka Theresa Mayová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava/Londýn 25. apríla (TASR) - Horná komora britského parlamentu pri debate o návrhu zákona o brexite hlasovala za zachovanie Charty základných práv EÚ v britskom právnom systéme, pretože vláda premiérky Theresy Mayovej nepredložila návrh adekvátnej ochrany práv občanov aj bez tejto listiny. V rozhovore pre TASR to uviedol analytik portálu EurActiv.sk Radovan Geist.vysvetlil Geist.Zástancovia zachovania Charty základných práv EÚ v britskom právnom systéme argumentujú tým, že vláda by mohla odstránenie dokumentu využiť na oslabenie práv občanov. Odporcovia na druhej strane varujú, že bez vyradenia listiny bude Británia vystavená vplyvom cudzích právnych systémov, čo by mohlo viesť k ústavným ťažkostiam.Horná komora parlamentu skomplikovala situáciu Mayovej aj minulý týždeň. Schválila k návrhu zákona o brexite dodatok, ktorý necháva Británii možnosť, aby po vystúpení z EÚ zostala v jednotnej colnej únii. Podľa analytika Snemovňa lordov svojím hlasovaním tak na britskú premiérku zvyšuje politický tlak.uviedol Geist.Zdôraznil, žeobjasnil analytik.