Analytik:Merkelovú držali v rebríčkoch popularity i vonkajšie neistoty

Nemecká kancelárka a líderka stredopravicovej Kresťanskodemokratickej únie Angela Merkelová (uprostred). Foto: TASR/AP Nemecká kancelárka a líderka stredopravicovej Kresťanskodemokratickej únie Angela Merkelová (uprostred). Foto: TASR/AP

Berlín 24. septembra (TASR) – Dnešné voľby do nemeckého Spolkového snemu sú veľmi odlišné od volieb v iných európskych krajinách tohto roku, kde bol veľmi silný fenomén protestu proti establišmentu, nástup nových politických hráčov a novej generácie. Pre TASR to povedal Milan Nič, ktorý pôsobí ako analytik v Centre Roberta Boscha pre strednú a východnú Európu v rámci Nemeckej spoločnosti pre zahraničnú politiku so sídlom v Berlíne.Podľa Niča sú šťukami volieb iba Alternatíva pre Nemecko (AfD) a Ľavica, pričom novou postavou v centristických stranách je šéf Slobodných (FDP), ktorý zaujal verejnosť témou zanedbanej digitálnej infraštruktúry."Je šokujúce, ako je tu zanedbaná digitálna infraštruktúra. Wifi zadarmo nie je vôbec rozšírená vo verejných priestoroch. Bratislava je ďalej v možnostiach napojiť sa na internet v centre mesta. A takisto optické káble," skonštatoval Nič.Nemecká kampaň bola silne zameraná na vnútorné témy a dokonca aj záležitosti EÚ, ktoré boli kľúčové v jarných francúzskych prezidentských voľbách, boli v úzadí. Dôvodom je základný konsenzus o EÚ medzi dvoma hlavnými stranami CDU a SPD.Okrem domácich faktorov však úradujúcu kancelárku Angelu Merkelovú (CDU) držali v rebríčkoch popularity vysoko aj vonkajšie neistoty. "V pár slovách: Trump, Putin, Erdogan, vojna v Sýrii, tlejúci konflikt na Ukrajine, neistá budúcnosť obchodnej politiky - predovšetkým protekcionizmus - a oveľa krehkejšie medzinárodné prostredie. Ľudia toto cítia a Merkelová je pre nich stabilný prístav," uviedol Nič.Čoho konkrétne sa Nemci obávajú v súvislosti s Trumpom? "Medzi ľuďmi je tu veľmi hlboký antiamerikanizmus. A nemecký biznis si rýchlo spočítal, čo by znamenali americké clá na autá," zdôraznil analytik."Jednoducho predstavuje pre Nemcov s ich nastavením, ktorí nemajú radi konflikt a silovú politiku, stereotyp amerického kovboja, primitíva," zhrnul Nič.