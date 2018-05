Analytik: Na realitnom trhu je zvýšený dopyt po bytoch

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. mája (TASR)- Na slovenskom realitnom trhu je zvýšený dopyt po bytoch. Ťahúňmi sú záujemcovia, ktorí sa obávajú, že im onedlho banka nepožičia na nehnuteľnosť. Ich znepokojenie vyplýva z pripravovaných opatrení Národnej banky Slovenska, ktorá sa snaží obmedziť nadmerné zadlžovanie obyvateľstva. V komentári pre médiá to uviedol analytik Realitnej únie SR Vladimír Kubrický.Priemerná cena bytu na Slovensku sa v krajských mestách v apríli oproti marcu zvýšila z 1534 na 1558 eur za meter štvorcový(m2).spresnil analytik.V apríli v segmente 2-izbových starších bytov bola podľa neho najdrahšia Bratislava s priemernou cenou 2362 eur/m2. Na druhom mieste boli krajské mestá Trnava, Nitra, Žilina a Košice s 1450 až 1550 eur/m2 a na treťom Trenčín, Banská Bystrica a Prešov s 1200 až 1250 eur/m2.Od júla 2018 bude platiť úverový strop, ktorý sa bude určovať podľa indexu DTI (debt to income). Celková zadlženosť jednotlivca nebude môcť presiahnuť 8-násobok jeho čistého ročného príjmu. Podiel pôžičiek poskytnutých nad túto hranicu bude postupne klesať a od apríla 2019 nebude môcť presiahnuť 5%. Nové pravidlá sa síce budú týkať nových úverov, no pri ich posudzovaní sa budú brať do úvahy aj staré dlhy žiadateľa.