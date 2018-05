Analytik: Po odstúpení USA od jadrovej dohody klesnú zásoby ropy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. mája (TASR) – Po utorkovom (8.5.) odstúpení amerického prezidenta Donalda Trumpa od jadrovej dohody s Iránom sa očakáva, že zásoby ropy klesnú v treťom štvrťroku 2018 o 200.000 až 700.000 barelov denne. Myslí si to komoditný stratég Saxo Bank Ole Hansen s tým, že cena ropy po zverejnení tejto správy mierne vzrástla.Obchodníci si kladú otázku, či aktuálny rast už nie je prehnaný. Ropa však podľa Hansena stále nie je prekúpená, ale blíži sa k svojmu stropu. Dodal, že schopnosť ropy udržať sa na aktuálnych úrovniach závisí od jej schopnosti uchovať si súčasnú geopolitickú rizikovú prémiu. Tá vznikla pre ukončenie iránskeho jadrového programu a pokles venezuelskej produkcie.podotkol Hansen s tým, že cena ropy bude závisieť aj od pokračovania pozitívnych správ podporujúcich jej nákup.Vyššie ceny majú podľa analytika tendenciu prilákať väčšie investície a vyššiu produkciu mimo krajín OPEC (Organizácia krajín vyvážajúcich ropu), vysoké ceny tiež negatívne ovplyvňujú spotrebiteľský dopyt v dôsledku vyšších cien benzínu. Hansen zdôraznil, že dôležitou otázkou je aj to, či sa OPEC a Rusko dohodnú na skoršom zrušení produkčného stropu vzhľadom na stiahnutie iránskej ropy z trhu.Ďalším faktorom ovplyvňujúcom cenu ropy z dlhodobého hľadiska je vstup saudského ropného giganta Aramco na burzu (IPO), dodal analytik.domnieva sa Hansen. Akékoľvek náznaky spomalenia v raste svetovej spotreby by podľa neho pravdepodobne znamenali prehodnotenie stratégie Saudskej Arábie, ktorá by chcela zakotviť cenu ropy na úrovni 80 dolárov za barel.