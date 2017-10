Analytik: Politický podnikateľ Okamura našiel dieru na trhu

Na snímke Tomio Okamura. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 21. októbra (TASR) - Slovenskí komunisti sa po revolúcii prezieravo premenovali na Stranu demokratickej ľavice, čo im dovolilo podieľať sa i na vláde. Naopak, českým komunistom sa po roku 1989 vládnuť nikdy nepodarilo. Tým, že sa zakonzervovali ako najmenej pružná komunistická strana v strednej Európe, udržali si tvrdé jadro voličov, avšak zároveň sa vylúčili z podielu na moci, povedal pre TASR český analytik Matyáš Zrno.Českí komunisti pravidelne dostávajú vo voľbách 10-15 percent. Tieto čísla sú však prakticky stratené, keďže s komunistami po voľbách nemožno nikdy počítať pre ich nulový koaličný potenciál,poznamenal Zrno.Je však zaujímavé, že po páde totality, keď komunistom mnohí predpovedali zánik, sa ich voličská základňa nezmenila. Znamená to, že k starším voličom musia pravidelne pribúdať aj mladší," upozornil.začal Zrno vysvetľovať úspech strany Sloboda a priama demokracia.Okamura sa rozhodol vstúpiť do politiky ešte začiatkom tohto desaťročia - začal písať blogy, vydal knihu, cestoval po republike.uviedol Zrno a pripomenul Okamurov česko-japonský pôvod. Časť života strávil v ČR, časť v Japonsku, nikde ho však plnohodnotne neprijali. On sa však medzitým vypracoval na úspešného podnikateľa v cestovnom ruchu a voličom predáva aj svoj životný príbeh.poznamenal Zrno.Okamura pred niekoľkými rokmi založil politickú stranu Úsvit - Národná koalícia. Tá sa neskôr rozpadla a po nej založil ďalšiu, ešte úspešnejšiu - Sloboda a priama demokracia, ktorej hlavnou témou je dnes varovanie pred rizikami migrácie a islamu.povedal analytik.Voličmi Okamuru sú podľa Zrna ľudia, ktorí z princípu neveria establišmentu a tí, ktorí čítajú konšpiračné weby.zdôraznil český novinár a analytik.Okamura má nezvyčajne nadšených voličov - a to v krajine, kde sa politicky málokto angažuje.vysvetlil Zrno bežné pohľady na angažovaných voličov.Ak si však v súčasnosti v ČR niekto dá na auto nálepku politickej strany, sú to najmä ľudia, ktorí volia Tomia Okamuru.tvrdí Zrno.Okamurovými ďalšími témami sú vystúpenie z EÚ, priama demokracia a boj proti exekútorom.zhrnul český analytik.Ďalšou nezvyčajnou, avšak úplne odlišnou stranou sú Piráti. "Sú to kultivovaní, vzdelaní, šikovní ľudia - prevažne ľudia, ktorí vyštudovali technické školy, študovali alebo žili v zahraničí a pracujú v dobrých pozíciách," hovorí Zrno a dodáva, že vekový priemer Pirátov je okolo 30 rokov. Podľa Zrna sú to. Sú to totiž prevažne ľudia s vášňou pre počítače a tí obyčajne žijú v trochu inom svete, vysvetľuje. Ich cieľovou skupinou sú nespokojní mestskí liberálni voliči.Najpravdepodobnejším povolebným variantom je podľa Zrna trojlístok ANO, ČSSD a KDÚ-ČSL. Táto koalícia až do Babišovho núteného odchodu z postu ministra financií na jar tohto roku budila dojem stability. Nasledujúca vláda však až taká stabilná pravdepodobne nebude, vzťahy v nej už totiž nebudú také ako predtým. Preto je možné, že vláda celé volebné obdobie neprežije a situácia vyústi do predčasných parlamentných volieb, uzavrel analytik.