ANALYTIK: Pred obmedzením predaja cez sviatky treba zistiť názor ľudí

Bratislava 10. januára (TASR) - Navrhované zatvorenie obchodov počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja spôsobí mnohým kupujúcim problémy. Myslí si to analytik agentúry pre prieskum trhu Terno Ľubomír Drahovský.pripomenul. Oklieštia sa tak podľa neho možnosti nákupu pre ľudí a takéto rozhodnutie považuje za jednostranné. Nikto sa totiž nepýtal na názor spotrebiteľov a zamestnancov v obchode.zdôraznil. Mnohí zamestnanci obchodu si totiž podľa neho vzhľadom na nízku mzdu radi privyrábajú cez sviatky. Vtedy si totiž príplatkami môžu prilepšiť.V mnohých iných a menej dôležitých veciach sa podľa Drahovského robia prieskumy, tak prečo nie aj v takomto prípade.dodal analytik.Argument, že aj v zahraničí sú obchody zatvorené počas sviatkov a nedieľ, má však podľa neho aj druhú stranu mince. A teda, že v zahraničí sú čerpacie stanice, ktoré sú otvorené aj v tieto dni, veľmi dobre zásobené potravinárskym tovarom. Slúžia tak podľa Drahovského ľuďom, ktorí si potrebujú akútne nakúpiť.dodal.Ani navrhovanú výnimku z tohto pravidla pre živnostníkov nepovažuje za najšťastnejšiu.doplnil analytik.Návrh na zatvorenie obchodov počas všetkých štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja, teda celkovo 15,5 dní do roka, odsúhlasili v pondelok 9. januára na rokovaní tripartity predstavitelia vlády, odborov a zamestnávateľov. So zámerom prišli koaliční poslanci Ján Podmanický a Marián Kéry (obaja Smer-SD).Zmeny by sa nemali dotknúť živnostníkov, čerpacích staníc či hotelov. Novela by mala byť predložená na februárovú schôdzu parlamentu a jej platnosť sa navrhuje od 1. mája tohto roka. Ak sviatok pripadne na nedeľu, tak sa bude aj na tento deň vzťahovať obmedzenie.