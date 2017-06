ANALYTIK: Priemysel v apríli klesal, dôvodom bol posun Veľkej noci

Analytik Ľubomír Koršňák Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Bratislava 9. júna (TASR) - Priemysel v apríli 2017 klesal, dôvod bol však "čisto technický", a to posun Veľkej noci. Uviedol to dnes v komentári k aprílovej priemyselnej produkcii analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.presnil.Priemysel tak podľa neho vykázal len druhý medziročný pokles za posledné dva roky. Podobne ako v júli minulého roka, aj tentoraz za tým treba hľadať posun v dovolenkách či sviatkoch.priblížil Koršňák.Výrazný medzimesačný aj medziročný pokles produkcie vykázali podľa neho výrobcovia strojov (medziročne o 10,3 %) aj automobilový priemysel (medziročne o 8,5 %). Z ostatných odvetví, vďaka minuloročnému jarnému výpadku produkcie, si aj napriek medzimesačnému poklesu produkcie silný dvojciferný medziročný rast produkcie udržal rafinérsky priemysel (medziročne až o 45 %).Medziročne podľa Koršňáka rástla aj produkcia potravinárov, hoci z dvojciferných úrovní v úvode roka sa spomalila "len" na 5,5 %, či výrobcov chemikálií (o 8,7 %) a výrobcov z gumy, plastov a stavebných materiálov (o 2,5 %). Naopak, výrazný medziročný pokles zaznamenal najmä textilný a odevný priemysel (o 9 %) a nábytkári (o 16,1 %).dodal.Štatistický úrad (ŠÚ) SR dnes informoval, že priemyselná produkcia v apríli 2017 medziročne klesla o 3,2 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola priemyselná produkcia v apríli 2017 oproti marcu 2017 nižšia o 11 %.