ANALYTIK:Rastu priemyslu SR v decembri 2016 pomohla najmä energetika

Bratislava 10. februára (TASR) - Priemysel v SR v decembri 2016 potiahla nahor najmä energetika, ktorá si pripísala až 11,4-% medziročný rast produkcie. Uviedol to v komentári k dnes zverejnenej priemyselnej produkcii analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák." priblížil. Odhliadnuc od marca a júla, kedy medziročným rastom "zakýval" posun Veľkej noci a letných odstávok, zaznamenal podľa neho spracovateľský priemysel najpomalší rast v minulom roku.Slabšie čísla v decembri 2016 vykázali podľa Koršňáka najmä slovenskí strojári. Po silnom novembri sa ich produkcia v decembri výraznejšie znížila. Výroba strojov medziročne poklesla o 5,3 %, medziročný rast výroby kovov a kovových konštrukcií sa spomalil zo 16,8 % na 8,5 %.doplnil analytik.Podľa ekonomického analytika Tatrabanky Tibora Lörincza vlani za rokom 2015 zaostala výroba v chemickom, gumárenskom a farmaceutickom priemysle," poznamenal.doplnil Lörincz. Koršňák očakáva, že slovenský priemysel by si mal udržať rastúci trend aj v najbližších mesiacoch, pričom dynamika jeho rastu by sa mohla zrýchľovať smerom k 5 %.Štatistický úrad (ŠÚ) SR dnes informoval, že priemyselná produkcia v SR vlani v decembri medziročne vzrástla o 3 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v decembri oproti novembru minulého roka zvýšila o 0,4 %.