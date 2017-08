Analytik si nemyslí,že konanie lídra KĽDR zájde ďalej ako testy rakiet

Na televíznej obrazovke reční severokórejský líder Kim Čong-Un, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. augusta (TASR) – Kim Čong-unovi ide o prežitie režimu, raketovými skúškami ukazuje, že má schopnosť zasiahnuť USA. Pre TASR to uviedol analytik zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA) Dušan Fischer. Reagoval tak na skutočnosť, že Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) v piatok (28.7.) uskutočnila už druhý úspešný test medzikontinentálnej balistickej strely.konštatoval analytik.Uvítal by, keby sa neriešilo to, ako ďaleko Kim Čong-unove strely dokážu doletieť, ale skôr by sa mali všetci diplomati sústrediť na to, ako ukázať KĽDR, že režimu sa dá zabezpečiť prežitie aj bez nukleárnych zbraní.