ANALYTIK: Zámer podporiť výstavbu drevodomov sa môže minúť účinku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. augusta (TASR) - Argumenty Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vedúce k zavedeniu dotácií na nízkoenergetické drevodomy sú predovšetkým zamýšľaná podpora domáceho spracovania dreva a bývania s nižšou spotrebou energie. V oboch prípadoch sa však môže zámer minúť účinku. Uviedol to pre TASR Jozef Badida, analytik portálu energieprevas.sk.upozornil.Rozhodnutie je teda podľa neho len na slovenských zákazníkoch a ich preferenciách a aj MPRV musí s týmto variantom rátať.podotkol.zdôraznil."Ak teda chce MPRV skutočne podporiť výstavbu rodinných domov v prísnejšej, ale investične náročnejšej triede A0, malo by ju aj významnejšie zvýhodniť oproti triede A1. Ďalším problémom, na ktorý môže ministerstvo naraziť, je aj diskriminácia iných občanov EÚ, keďže návrh vyhlášky podmieňuje získanie dotácie slovenským štátnym občianstvom. Takýto krok však nie je v súlade s princípmi EÚ, ku ktorým sa SR hlási," dodal Badida.MPRV SR 8. augusta 2017 oznámilo, že podporí výstavbu drevených rodinných domov s nízkou spotrebou energie. Na tento účel vyčlenilo v roku 2017 v rámci pilotného projektu jeden milión eur. Vyhlášku dal agrorezort do medzirezortného pripomienkového konania.uviedla šéfka MPRV Gabriela Matečná (nominantka SNS).Dotácia sa vzťahuje na zhotovený drevený rodinný dom s podlahovou plochou jedného podlažia bez pivnice najmenej 70 m2. Musí mať aspoň tri obytné miestnosti a byť skolaudovaný najskôr v deň nadobudnutia účinnosti vyhlášky. Obstarávacia cena musí byť minimálne 65.000 eur pri dome na kľúč, 55.000 eur pri holodome a 30.000 eur v prípade hrubej stavby.Drevodom musí zároveň spĺňať kvalitatívne a energetické kritériá zaručené certifikátmi. Podpora bude poskytnutá výhradne fyzickým osobám s trvalým pobytom na území SR formou dotácie na jeden rodinný dom len jedenkrát. V dome, na ktorý bude poskytnutá dotácia, nesmie byť zriadená prevádzkareň, občan teda nesmie dom využívať na podnikanie.Agrorezort poskytne fyzickým osobám dotáciu 11.000 eur na drevodom v energetickej triede A0, 10.000 eur v triede A1 a na území Bratislavy 6000 eur v triede A0 a 5000 eur v triede A1. Ak sa dom nachádza na území obce v najmenej rozvinutom okrese, dotácia stúpne o 2000 eur. Žiadosť sa bude podávať Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA)do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie žiadostí.Cieľom opatrenia je podľa MPRV aj zvýšenie domáceho spracovania a využitia surového dreva na Slovensku a s tým súvisiacej podpory zamestnanosti v regiónoch, kde má práve lesnícky a drevársky sektor potenciál dlhodobo udržiavať pracovné miesta. Vyhláškou chce agrorezort zvýšiť domáci dopyt po výrobkoch z dreva aj využitie a spracovanie surového dreva na Slovensku. Každoročne sa totiž zo SR vyvezie 2,5 až 3,5 milióna m3 surového dreva do zahraničia.dodala Matečná.