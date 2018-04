ANALÝZA: Ceny nehnuteľností budú ďalej rásť, najmä starších bytov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Tomáš Doboš Foto: TASR/Tomáš Doboš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. apríla (TASR) – V najbližších mesiacoch budú ceny nehnuteľností pravdepodobne ďalej rásť, pričom sa to dotkne najmä starších bytov, kde bude cítiť zvýšený dopyt. Poukázal na to analytik Realitnej únie SR Vladimír Kubrický s tým, že ceny v segmente novostavieb budú záležať aj od ponuky developerov.Priemerná cena bytu v SR sa za krajské mestá v marci 2018 oproti februáru tohto roka zvýšila z 1496 eur za štvorcový meter (m2) na 1534 eur za m2, teda o 2,5 %. "Rástli hlavne ceny starších bytov. Hodnota nových sa vyvíjala nejednoznačne, keď niekde medzimesačne aj poklesla," priblížil Kubrický. Dôvodom je podľa neho to, že záujemcov o bývanie obmedzujú finančné možnosti najmä v tomto segmente, keďže ceny novostavieb sú vyššie. Dodal, že priemerný rozdiel medzi novými a staršími dvojizbovými bytmi je 17 %.Ceny nehnuteľností by mali rásť aj v najbližších mesiacoch.ozrejmil Kubrický, pričom spresnil, že Národná banka Slovenska (NBS) pripravuje opatrenie, podľa ktorého by celkové zadlženie na osobu nemalo prekročiť osemnásobok jej čistého ročného príjmu.Pripravované reštrikčné opatrenie centrálnej banky podľa analytika mnohí záujemcovia pochopia ako signál na okamžité riešenie vlastného bývania.podotkol.Najväčšia kúpyschopnosť obyvateľstva je podľa Kubrického v hlavnom meste, ktoré dominuje v cenách bytov.spresnil. Najdrahšie staršie dvojizbové byty sú v rámci Bratislavy v Starom Meste, kde je ich cena na úrovni 2681 eur za m2, nasleduje časť Nové Mesto na úrovni 2479 eur/m2 a Ružinov s cenou 2353 eur za m2. Analytik poukázal na to, že najnižšie ceny v rámci Bratislavy sú vo Vrakuni (1752/m2).V Trnave, Nitre, Žiline a Košiciach sa ceny bytov pohybujú od 1400 do 1600 eur za m2, zatiaľ čo v Trenčíne, Banskej Bystrici a Prešove sú ich ceny v rozmedzí od 1100 do 1300 eur za m2.