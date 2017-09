ANALÝZA: Firmy majú problém nájsť na voľné miesta vhodných ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 20. septembra (TASR) - Nevhodná štruktúra uchádzačov o zamestnanie bráni výraznejšiemu znižovaniu nezamestnanosti na Slovensku. Firmy totiž narážajú na problém nájsť na voľné pracovné miesta vhodných ľudí. Nezamestnaným chýba kvalifikácia, pracovné návyky, či vôbec reálna chuť zamestnať sa.Dnešné štatistiky ústredia práce ukázali, že miera evidovanej nezamestnanosti v auguste klesla na 6,54 %.upozorňuje podpredseda predstavenstva personálno-poradenskej spoločnosti McRoy Group Luboš Sirota.Priestor na ďalšie výraznejšie znižovanie nezamestnanosti je preto výrazne obmedzený. Firmy už dnes pociťujú zásadný problém s dostupnosťou kvalifikovanej pracovnej sily. Výsledkom je, že prudko stúpa počet neobsadených voľných pracovných miest.upozorňuje Sirota.Podobný názor má aj analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.tvrdí Koršňák. Upozornil tiež na to, že voľné pracovné miesta sa úplne nezhodujú s ponukou pracovnej sily na úradoch práce. "podotkol Koršňák.Podľa analytika by však mala byť rastúca ekonomika schopná tvoriť nové pracovné miesta aj v nasledujúcich mesiacoch a tlačiť tak nezamestnanosť na nové historické minimá.priblížil Koršňák.V septembri sa preto podľa neho úplne nedá vylúčiť, že pokles nezamestnanosti sa dočasne zastaví, hoci pravdepodobnejšie je len výraznejšie spomalenie jeho poklesu." očakáva Koršňák.Slovenské firmy sú podľa McRoy Group pre nedostatok pracovných síl nútené v čoraz väčšej miere zamestnávať aj cudzincov.vysvetľuje Sirota.