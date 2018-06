Analýza Gracenote favorizuje na MS vo futbale Brazíliu a neverí Afrike

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Amsterdam 7. júna (TASR) - Spoločnosť Gracenote predpovedá, že vo finále majstrovstiev sveta v Rusku na seba narazia futbalové reprezentácie Brazílie a Španielska. Z rekordného šiesteho titulu sa napokon bude radovať juhoamerický tím.objasnil analytik spoločnosti Gracenote Simon Gleave.Na výpočet sily jednotlivých tímov slúžil Elo-systém, ktorý používajú v inom športovom odvetví - šachu. Analýza vytvorila milióny simulácií a vyšlo, že najväčšie šance má práve Brazília.Podľa Gracenote by mali zo základných skupín postúpiť tieto tímy - Uruguaj a Rusko (A), Španielsko a Portugalsko (B), Francúzsko a Peru (C), Argentína a Chorvátsko (D), Brazília a Švajčiarsko (E), Nemecko a Mexiko (F), Anglicko a Belgicko (G), Kolumbia a Poľsko (H).Úspech analýzy Gracenote by znamenal fiasko pre africký futbal, keďže ani jeden jeho zástupca by sa neprebojoval do osemfinále.