ANALÝZA:Investori vyhlásili do apríla o tretinu menej súťaží než vlani

Bratislava 2. júna (TASR) – V prvých štyroch mesiacoch tohto roka investori na Slovensku vyhlásili 1980 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 2,18 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje tretinový pokles ich počtu a zároveň štvrtinový nárast objemu. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CEEC Research na základe údajov Úradu pre verejné obstarávanie.V apríli vypísali verejní obstarávatelia 694 súťaží za 537 miliónov eur. Oproti rovnakému mesiacu minulého roka vzrástol ich počet o pätinu (19,8 %) a objem klesol o 6,1 %. Najväčšie obstarávanie tohto mesiaca v hodnote 160 miliónov eur vyhlásila Železničná spoločnosť Slovensko, a to na nákup elektrických jednotiek.Od januára do apríla bolo vo vestníku verejného obstarávania zverejnených 1980 zákaziek v celkovej sume 2,18 miliardy eur. Z hľadiska počtu vyhlásených tendrov je to síce takmer tretinový (30,1 %) medziročný pokles, hodnota obstarávaní však stúpla o štvrtinu (25 %).Medziročné porovnanie pritom výrazne ovplyvnila zákazka Železníc SR z januára tohto roka na modernizáciu železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR za 305 miliónov eur. Po jej modelovom odčítaní vyjde rast hodnoty zákaziek o 7,5 %.V prvých štyroch mesiacoch investori ukončili a konkrétnym firmám zadali 511 obstarávaní v celkovej hodnote 1,11 miliardy eur. V medziročnom porovnaní ide o takmer trojštvrtinový (71,6 %) pokles počtu a viac než štvrtinové (26,4 %) zníženie objemu zadaných zákaziek. V oboch ukazovateľoch sú to zároveň najnižšie hodnoty za posledných päť rokov.