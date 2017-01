ANALÝZA: Islamský štát prišiel vlani o takmer štvrtinu územia

Bojovníci hnutia Islamský štát v Iraku a Levante (ISIL) popravujú zastrelením zajatých irackých vojakov na základni v irackom Tikríte 14. júna 2014. Irackí vzbúrenci popravili tento mesiac najmenej 160 zajatcov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 19. januára (TASR) - Rozloha kalifátu, ktorý extrémistická organizácia islamský štát (IS) vyhlásila na území Sýrie a Iraku, sa za uplynulý rok opäť zmenšila - zo 78.000 km2 na 60.400 km2. Podľa analytikov by táto územná strata mohla ohroziť súdržnosť IS.Analytická spoločnosť IHS Markit, sídliaca v Londýne, vo svojej dnes vydanej štúdii pripomenula, že IS v roku 2016 prišiel v Iraku a Sýrii o 23 percent územia svojho kalifátu. Podobný vývoj bol zaznamenaný aj rok predtým: v roku 2015 sa rozloha kalifátu zmenšila z pôvodných 90.800 km2 na 78.000 km2.Napriek tomu, že IS sa na sklonku uplynulého roku opäť zmocnil sýrskeho mesta Palmýra, zaznamenal vlani aj sériu zdrvujúcich vojenských neúspechov, keď v Sýrii stratil mestá Dábik a Manbidž alebo v Iraku Ramádí či Fallúdžu.Podľa IHS Markit viedli tieto vojenské neúspechy k interným sporom v rámci IS ohľadom spôsobu, ako na tieto prehry reagovať - čo ohrozuje súdržnosť Islamského štátu. Expert IHS Ludovico Carlino poukázal aj na riziko prebehnutia bojovníkov IS k iným islamistickým ozbrojeným skupinám v Sýrii.Ako pripomenul spravodajský web RTL, iracká armáda síce v stredu oznámila oslobodenie východnej časti irackého mesta Mósul, podľa IHS však oslobodenie celého mesta nemožno očakávať skôr než koncom prvého polroku tohto roku.Pokiaľ ide o mesto Rakka, ktoré zostáva baštou IS v Sýrii, jeho dobytie bude náročnejšie než v prípade Mósulu, tvrdí IHS. Podľa analytikov bude na to potrebná "rozsiahla pozemná intervencia" vedená "vonkajšími hráčmi", ako sú Spojené štáty, Turecko a Rusko, a jednotkami armády sýrskeho prezidenta Bašára Asada.