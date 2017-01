ANALÝZA: Na slovenskom trhu práce chýbajú remeselníci

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 13. januára (TASR) - Slovenský trh práce trápi prekvalifikovanosť zamestnancov. Spôsobila to najmä ľahká dostupnosť vysokoškolského vzdelania v poslednej dekáde. Ani investičná politika štátu však nesmeruje k tomu, aby adekvátne využila potenciál kvalifikovanej pracovnej sily. Vo svojej analýze to konštatuje Martin Hudcovský z Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý sa zameral na to, ako dokážu zamestnanci pri svojej práci využiť svoje vzdelanie." konštatuje Hudcovský v aktuálnom vydaní Monitora hospodárskej politiky.Zrejme skupinou, ktorá najviac zvýšila svoj podiel na zamestnanosti boli pracujúci s vysokoškolským vzdelaním. "" hovorí Hudcovský. Tento vývoj však môžu skresľovať viaceré faktory.Jedným z nich je najmä ľahká dostupnosť vysokoškolského vzdelania. "" uvádza Hudcovský s tým, že určitou formou pomoci môže byť zavedenie duálneho systému vzdelávania. Výsledky však budú až o niekoľko rokov.Veľká časť vysokoškolsky vzdelaných ľudí si tak nedokáže nájsť prácu na úrovni svojho vzdelania. Hudcovský zároveň ale pripúšťa, že časť z týchto zamestnaných môže v budúcnosti dosiahnuť kariérny postup a ich pozícia bude adekvátna k ich vzdelaniu. "" vyčíslil Hudcovský.Horšie sú však na tom tí vysokoškolsky vzdelaní, ktorí pracujú na miestach, ktoré vyžadujú nízku úroveň vzdelania. "" hovorí Hudcovský.Poslednou skupinou sú zamestnaní, ktorí majú maturitu a vykonávajú kvalifikačne nenáročnú pracovnú pozíciu. Počet takýchto ľudí tiež stúpol. "" vyčíslil Hudcovský.Trh práce tak naráža na dva problémy. "" tvrdí Hudcovský. Tu sa podľa neho vynára otázka kvality absolventov a súladu vzdelania s potrebami trhu práce.Druhým problémom je aktivita štátu. "" myslí si Hudcovský. Podpora priamych zahraničných investícií síce podľa neho rieši problém akútnej nezamestnanosti, avšak zaostáva pri otázke využívania nadobudnutých vedomostí. "" hodnotí Hudcovský.Ako príklad vhodne využitej kvalifikovanej pracovnej sily uviedol západné ekonomiky. "" dodal Hudcovský.mst sat