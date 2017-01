ANALÝZA:Najväčší únik mozgov je medzi absolventmi medicíny a techniky

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. januára (TASR) - Slovensko čelí popri demografickej kríze aj úniku mozgov. Uvádza to Inštitút finančnej politiky (IFP) vo svojej analýze odchodov Slovákov do zahraničia od roku 2000. Podľa registra zdravotných poisťovní klesol počet ľudí žijúcich na Slovensku za posledných 15 rokov o 300.000, čo predstavuje približne päť percent obyvateľstva, a každý rok naďalej klesá. Ako vyplýva z údajov za rovnané obdobie, má viac ako polovica odchádzajúcich menej ako 30 rokov. Z končiacich vysokoškolských študentov odchádza do zahraničia približne každý desiaty.uvádzajú analytici z IFP. Za jeden rok tak "odišli" verejné investície do vysokoškolského vzdelania v objeme 44,8 milióna eur. Pri externom štúdiu sú podľa ich slov odchody nižšie, len štyri až päť percent.Najväčší únik mozgov je podľa IFP medzi absolventmi lekárskych a technických fakúlt. "dodávajú analytici.IFP sa v analýze pozrel na to, koľko ľudí odchádza zo Slovenska, najmä na základe údajov o existencii zdravotného poistenia z centrálneho registra poistencov. Podľa počtu zdravotne poistených klesol za posledných 15 rokov počet ľudí na Slovensku o 300.000 a každý rok naďalej klesá. Najprudší pokles poistených nastal v rokoch tesne po vstupe Slovenska do EÚ (2004 a 2005), keď sa počet poistencov na Slovenku znížil za dva roky o viac ako 200.000.