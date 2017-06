ANALÝZA: Nedostatok pracovníkov by mal tlačiť nahor mzdy na Slovensku

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 12. júna (TASR) - Nedostatok vhodnej pracovnej sily by mal v tomto roku tlačiť nahor mzdy. Analytici UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia preto očakávajú, že sa v tomto roku bude naďalej zrýchľovať aj dynamika rastu priemernej mzdy. Zotavujúca sa inflácia však z miezd mierne ukrojí.V 1. štvrťroku tohto roka priemerná hrubá nominálna mesačná mzda dosiahla podľa údajov Štatistického úradu SR 897 eur.uviedli vo svojom aktuálnom komentári analytici banky. V reálnom vyjadrení sa rast miezd spomalil výraznejšie z 3,7 % na 2,6 %.doplnili analytici.Rast produktivity práce sa v úvode roka zrýchlil a už 13. štvrťrok po sebe pokračoval rast jednotkových nákladov práce.konštatujú analytici banky. Jednotkové náklady práce však nerastú len na Slovensku, ale aj vo viacerých krajinách regiónu strednej a východnej Európy, ktoré sú hlavnými konkurentmi slovenských exportérov na európskych trhoch.Mzdy pritom v 1. štvrťroku rástli vo väčšine odvetví slovenskej ekonomiky. Výnimkou boli len ťažba a dobývanie, finančné sprostredkovanie a sektor IT a komunikácií.vymenovali analytici.Z hľadiska regiónov rástli medziročne najrýchlejšie mzdy v Trnavskom kraji.tvrdia analytici. Najvyššiu priemernú mzdu stále vykázal Bratislavský kraj, naopak, najnižšia bola v Prešovskom kraji.