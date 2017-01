ANALÝZA: Objem projektových prác v SR tento rok vzrastie o 4,5 %

Ilustračná snímka Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 7. januára (TASR) – Objem projektových prác na Slovensku v roku 2017 vzrastie o 4,5 %, firmám sa zvýšia aj tržby. Zdražieť svoje práce plánuje tento rok 36 % projektových firiem, tretina mieni prijať nových zamestnancov. Vyplýva to z najnovšej Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva spracovanej spoločnosťou CEEC Research.V analýze sa uvádza, že sektor projektových prác vykáže za rok 2016 pozitívne výsledky v podobe rastu o 6,5 %. Potvrdilo to 82 % oslovených riaditeľov firiem. Dariť by sa im malo aj v tomto roku. Rast sektora o ďalších 4,5 % predpovedá 74 % šéfov.Spolu s objemom prác porastú projektovým spoločnostiam aj tržby. Za minulý rok by mali stúpnuť v priemere o 5,6 %, čo potvrdilo 77 % respondentov. Ďalší rast tržieb očakávajú riaditelia aj v roku 2017, konkrétne v priemere o 4,9 %.Viac ako tretina (39 %) projektových spoločností očakáva za vlaňajšok zvýšenie ziskovosti pri svojich zákazkách. Marže mali, naopak, klesnúť vyše desatine (14 %). V tomto roku predpokladá väčšiu ziskovosť zákaziek dokonca necelá polovica (47 %) riaditeľov.Rast cien projektových prác zaznamenala vlani takmer tretina (30 %) firiem, 13 % si všimlo ich pokles. Tomu podľa analýzy zodpovedá aj rozhodnutie riaditeľov o výške cien svojich vlastných prác – zvyšovať ich tento rok plánuje 36 %, o znížení uvažujú iba 2 % firiem. Väčšina (62 %) zatiaľ ponechá ceny svojich prác bez zmeny.Okrem cien hodlajú projektové firmy zlepšiť aj kvalitu svojich prác – 84 % riaditeľov sa o to bude v nasledujúcich mesiacoch usilovať.Kapacity projektových spoločností sú aktuálne vyťažené na 93 %, kancelárie zamerané na prípravu projektov pre inžinierske stavby dokonca na 97 %.Takmer tretina (29 %) projektových firiem plánuje tento rok navýšiť rozsah svojich kapacít. Najviac im chýbajú projektanti (43 %), ďalej manažment (20 %) a vedúci projektov (13 %). V prípade inžinierskeho staviteľstva chýbajú vedúci projektov dokonca 40 % firiem.Projektové spoločnosti majú zazmluvnené svoje zákazky v priemere na 6,6 mesiaca. Zákaziek viac ako pred rokom potvrdzuje 44 % riaditeľov, u 42 % sa ich objem medziročne nezmenil. Kancelárie zamerané na inžiniersku výstavbu sú pritom viac zabezpečené (9,6 mesiaca), ako ich kolegovia venujúci sa pozemnému staviteľstvu (5,7 mesiaca).V ďalšom raste projektové firmy najviac obmedzuje byrokracia a nekvalitná legislatíva (6,9 bodu z 10). Za druhý najväčší problém limitujúci ich v rozvoji považujú nízke ceny realizovaných zákaziek (6,5 bodu).Kľúčovou prioritou pre projektové spoločnosti bude v budúcich 12 mesiacoch plánovanie a projektový manažment (5,7 bodu, potvrdilo to 94 % riaditeľov) a získavanie nových zákaziek (5,7 bodu, uviedlo 74 % oslovených).