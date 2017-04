ANALÝZA: Od začiatku krízy na Slovensku zaniklo o 200 % viac firiem

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 20. apríla (TASR) – V minulom roku na Slovensku zaniklo 8579 firiem. Vyplýva to z najnovšej analýzy dátovej spoločnosti Bisnode Slovensko. V počte ukončených podnikaní je to druhé najhoršie číslo od finančnej krízy. Najviac firiem skončilo v roku 2015, a to 8662.Za posledných sedem rokov, teda od začiatku krízy, zaniklo na Slovensku dohromady 44.749 spoločností. Oproti roku 2009 tak vlaňajšie čísla ukazujú až 200-% nárast počtu zatvorených spoločností.Jedným z dôvodov je podľa Bisnode kríza, respektíve pokrízové obdobie, keď mnohé firmy ukončili podnikanie alebo zmenili smer svojho biznisu. Vidno to v číslach – v období po kríze sa začal menší, aj keď kontinuálny rast počtu zrušených spoločností.Vo väčšej miere sa však zatváranie firiem rozbehlo až po roku 2014. V tomto roku boli tiež zavedené daňové licencie, ktoré mali vyčistiť trh od spiacich jednoosobových eseročiek, no rovnako mali priniesť aj dodatočné príjmy do štátneho rozpočtu.zhodnotil konzultant spoločnosti Milan Seliak.Princíp daňových licencií spočíva v tom, že daň musia odviesť štátu všetky spoločnosti, napríklad aj tie, ktoré sa ocitli v strate. Od roku 2018 ich však vláda ruší. Z toho vyplýva, že za tento rok firmy ešte licencie odvedú.Dáta Bisnode Slovensko naznačujú, že sa počet zatvorených podnikov v prvom kvartáli tohto roka vyšplhal na 1143. Podnikatelia podľa Seliaka rozhodnutie vlády vnímajú pozitívne.uzavrel.