Analýza: Olympiáda má pre krajinu minimálny ekonomický prínos

Na snímke vlajky 92 krajín vejú počas slávnostného otvorenia olympijskej dediny v Kangnungu, 237 km východne od Soulu 1.februára 2018. Foto: TASR/Yonhap Foto: TASR/Yonhap

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. februára (TASR) – Náklady na olympijské hry sa vždy predražia, krajina sa zadlžuje a zvýšené ceny tovarov a služieb sa mnohokrát nevrátia na pôvodnú úroveň. Toto sú niektoré z argumentov proti organizovaniu olympiády, na ktoré upozornila investičná spoločnosť Across Private Investments.Výdavky na olympiádu v Pjongčangu, ktorá sa začína v piatok (9. 2.), mali na začiatku predstavovať sumu na úrovni sedem až osem miliárd dolárov. V súčasnosti sa podľa spoločnosti Across odhadujú výdavky v hodnote 12,4 miliardy dolárov.Náklady na olympijské hry sa aj v minulosti vždy výrazne zvyšovali, tvrdí Maroš Ďurik, generálny riaditeľ spoločnosti, pričom veľkým problémom sú aj nevyužité športoviská.priblížil Ďurik.Krajiny majú pri organizovaní tohto podujatia záujem najmä o zvýšenie cestovného ruchu. Tento cieľ sa podľa spoločnosti podarilo naplniť najviac Barcelone a Sydney. Opačným prípadom boli Atény, ktorým olympiáda priniesla ekonomické problémy.pripomenul Ďurik.Olympijské hry sprevádzajú viaceré ďalšie problémy, ktoré by mohli byť argumentom proti ich organizovaniu. V mnohých krajinách je podľa spoločnosti Across vážnym problémom nezamestnanosť, ktorá sa vyrieši len krátkodobo počas olympiády v hoteloch či reštauráciách na športoviskách.Na základe viacerých štúdií navyše dochádza v 100 % prípadoch k prekročeniu nákladov pri príprave hier, čo neplatí pre iný druh porovnateľných megaprojektov. Tie podľa ekonómov zvyčajne predpokladané náklady buď dodržia, alebo v porovnaní s olympiádou prekročia len mierne.