Analýza OSN: Uzavretie hraníc nezastaví pašovanie migrantov

Viedeň 13. júna (TASR) - Uzavretie hraníc na súši a na mori nezastaví pašerákov, ktorí nelegálne prepravujú migrantov, len presmeruje migračné trasy. Vyplýva to zo štúdie Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC), ktorá bola zverejnená v stredu.V roku 2016 pašeráci celkovo prepravili najmenej 2,5 milióna migrantov a podľa odhadov pritom zarobili 5,5 - 7 miliárd dolárov, píše UNODC vo svojej prvej globálnej analýze tohto problému.Podľa expertov OSN nie sú sprísnené opatrenia zamerané na ochranu hraníc účinné, ak nie sú súčasťou širšej stratégie.píše sa v štúdii, z ktorej citovala agentúra DPA.Uzatváranie hraníc na pevninskej trase z Turecka do západnej Európy v rokoch 2009-2015 pôsobilo, že začala byť frekventovanejšia nebezpečná trasa cez východnú časť Stredozemného mora.Podľa UNODC by sa preto pozornosť v boji proti nelegálnej migrácii nemala sústreďovať na tranzitné trasy, ktoré môžu byť premenlivé. Namiesto toho sa treba zamerať na oblasti, kde sa migranti dlhodobo sústreďujú predtým, ako sa vydajú na cestu, odporúčajú autori správy.Podľa OSN je tiež potrebné otvoriť kanály pre legálnu migráciu a podniknúť opatrenia na zlepšenie sociálnej situácie chudobných obyvateľov, ktorí by sa mohli stať korisťou pašerákov. Úrady jednotlivých krajín by tiež mali riešiť problém skorumpovaných úradníkov, ktorí na rôznych úrovniach spolupracujú s prevádzačmi.